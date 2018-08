NL’se verzekeraar moet 45K dokken na gefaalde motorrevisie

Een uiterst bijzondere rechtszaak is eindelijk tot een vredig einde gekomen.

Het is niet altijd even gemakkelijk om een klassieker te bezitten. Met name het onderhoud van het rijdende stuk geschiedenis kan een doorn in het oog van de eigenaar zijn. Het is daarom noodzakelijk om grondig uit te zoeken waarheen precies je de bolide brengt. Maar zelfs wanneer je dit doet, kan het nog altijd fout gaan. Wanneer dat gebeurt, krijg je veelal direct te maken met de genadeloze toorn van de Wet van Murphy.

Dit heeft de in Enschede woonachtige Johan Groothuis in een dozijn jaren tijd ondervonden. Hoewel Groothuis de werking van diezelfde Wet inmiddels van zich af heeft weten te schudden, zal hij er ongetwijfeld een groot aantal grijze haren aan hebben overgehouden.

Het begint allemaal in 2006, wanneer Groothuis zijn Ferrari 365 Daytona naar Porsche Lammertink brengt om de motor te laten reviseren. Alles lijkt aanvankelijk in orde te zijn, ondanks het feit dat de onderhoudsbeurt ruim vijf jaar in beslag heeft genomen. Echter, wanneer Groothuis zijn Ferrari weer in ontvangst neemt, blijkt er van alles mis te zijn met het motorblok. Onafhankelijk onderzoek van CED op verzoek van de rechtsbijstandsverzekeraar (DAS) van de eigenaar wijst later uit dat er verschillende montagefouten zijn gemaakt en dat onderdelen die vervangen hadden moeten worden simpelweg zijn hergebruikt. De focus ligt vooral op de twee oliefilters en de ontsteking.

Dit kan natuurlijk niet door de beugel, zeker aangezien er ongeveer 33.000 euro is betaald voor de beurt. De advocaat van de Porsche-dealer beweert echter al snel dat dit niet voldoende is geweest en dat de onderhoudsbeurt meer geld had moeten kosten. Voor een dergelijk bedrag had de beurt niet eens uitgevoerd moeten kunnen worden. Hierop wordt een procedure gestart, maar na twee pogingen worden beide eisen van een schadevergoeding afgewezen. Volgens de rechtbank had de eigenaar eerder moeten klagen over de twijfelachtige reparatiebeurt en de staat van zijn auto. Groothuis, die hiermee enkele maanden wachtte, ziet dit niet als zijn fout, maar wijst de vinger naar rechtsbijstandsverzekeraar DAS.

Hier neemt het verhaal een bizarre wending, want na deze aantijging bevindt Groothuis zichzelf ineens lijnrecht tegenover zijn eigen rechtsbijstandsverzekeraar; de partij die hem in dit dramatische verhaal juist uit de brand had moeten helpen. Groothuis spant een zaak aan tegen DAS en na enkele jaren krijgt hij eindelijk zijn gelijk. De rechter heeft recentelijk geoordeeld dat DAS Rechtsbijstand haar cliënt (Groothuis) niet voldoende heeft geholpen en stelt hem volledig in het gelijk.

Kan daarmee de vlag dan uit? Welnee, Groothuis krijgt namelijk een aanzienlijk deel van de gemaakte juridische kosten niet vergoed. In totaal heeft hij ruim 30.000 euro betaald aan zijn verschillende advocaten, maar in totaal hoeft DAS slechts 18.338 euro aan Groothuis te betalen. De kosten voor de mislukte restauratie krijgt hij gelukkig wél volledig vergoed. Belangrijk detail is dat DAS zich bij de uitspraak neerlegt en dus niet in hoger beroep gaat. Op meer kosten hoeft Groothuis dus niet te rekenen.

Het motorblok van de Ferrari 365 Daytona is inmiddels verstuurd naar een Ferrari-specialist in Rheden. Het bedrijf in kwestie probeert de auto dit jaar nog te repareren, zodat er weer fatsoenlijk mee gereden kan worden. (Bron: Tubantia)

Beeld: Ferrari 365 GTB/4 Daytona, via @gwnfinn