BMW M5 Competition: rijtest en video

Niemand heeft een M5 nodig. En dus heeft ook niemand een M5 met 25 extra pk’s nodig. Toch is die laatste er nu, luttele maanden na de introductie van de gewone M5.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Wat is het

De meer hardcore M5 voor mensen die graag het circuit op gaan. Oké, dat klinkt inderdaad raar, maar BMW liet ons los op Ascari, dus we zijn maar even mee gegaan in dit verhaal. De (vroege) komst van de M5 Competition is vooral ingegeven door het succes van de M3 en M4 Competition. Het verschilt per markt en vooral ook hoe het asfalt er is, maar in sommige landen was ruim meer dan de helft van de M3/M4’s met Competition Pack uitgerust. Klanten vroegen bij de M5 ook om een Competition Pack en voilà, dit nieuwe beest werd geboren.

De M5 Competition is snel te herkennen aan wat wij hier intern de “GTS treatment” noemen. Net als bij Porsches hanteert BMW voor de Competition namelijk de zwarte verfpot. Alles wat chroom was of anderzijds een klein beetje glimt, is nu zwart geworden. Van nieren tot spiegelkappen, van M5 badge tot diffuser, van alle raamlijsten tot de uitlaateinden, alles is zwart geworden. Het is fraai, maar er komt een moment dat we allemaal weer terug snakken naar chromen randjes zilveren uitlaatjes en iets anders dan zwarte wielen.

Hoe rijdt het

Soms laten fabrikanten ons op een circuit rijden en dan voegt dat niet heel veel toe. Het is leuk dat iedere auto langs de lat van sportiviteit moet worden gelegd, maar in de realiteit heb je daar bij de meeste auto’s niks aan. Doch in het geval van een auto als de M5 is het natuurlijk wel heel tof als zo’n kanon ook op een afgesloten baan zijn mannetje staat.

Nu is het goed om daar één ding over uit te leggen. Los van wat je van mijn rijkunsten vindt, zal je het met me eens zijn dat het niet perse een goed idee is om zo maar iedereen volledig vrij te laten op het circuit in een auto met meer dan 600 pk. Er wordt met een pacecar gereden en die probeert het tempo dusdanig te houden dat het voor iedereen veilig is. Het ESP mag soms in de sportstand, maar soms kan het niet eens helemaal uit, zelfs bij auto’s waar dat normaal wel bij kan. “Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten” is een toepasselijk spreekwoord, hoewel we toegeven dat niet iedere journalist met genoeg talent gezegend is om de auto met de glimmende kant weer boven in te leveren.

Met dit in het achterhoofd zou je wellicht denken dat BMW voor de M5 Competition ook een wat restrictief programma zou verzinnen, maar dat viel mee. Goed, de M5 in achterwielaangedreven modus rondrijden zat er niet in, maar we mochten wel een blokje om met vierwielaandrijving ingeschakeld en het ESP volledig uit. De mannen uit Beieren hebben duidelijk vertrouwen in de techniek en elektronica (en een beetje in onze stuurmanskunsten) en dat bleek terecht (het eerste dan he). De M xDrive vierwielaandrijving is onder dit soort omstandigheden echt fantastisch. Soms is er een toefje overstuur, maar nooit zo veel dat het echt link wordt. Onderstuur is makkelijk uit te bannen door gas te geven. Het maakt de M5 een auto waarmee je onder alle omstandigheden tempo kan maken, inderdaad net zoals dat altijd al kon in een RS6. Van onze eerdere ervaring wisten we al dat er met de M5 echter tevens een driftje neer te leggen is, waarmee de M5 dus een ware alleskunner is geworden.

De motorische wijzigingen zijn verder beperkt: de 4,4-liter V8 motor met TwinPower Turbo technologie levert in de BMW M5 Competition een maximumkoppel van 750 Nm over een wat breder toerenbereik – van 1.800 tot 5.800 t/min. Het aantal paarden steeg met 25 stuks tot 625 pk en daardoor accelereert de BMW M5 Competition in 3,3 seconden van 0-100 km/u en in 10,8 seconden van 0-200 km/u. Dat is woest snel, maar dat is de “gewone” M5 ook al.

Zijn er nog minpunten

Als je wel eens in Spanje bent geweest, dan weet je dat een gemiddelde Rijkswaterstaat ambtenaar daar een hartverzakking zou krijgen. Sommige wegen lijken in de tijd van Franco hun laatste lik nieuw asfalt te hebben gekregen, sommigen zijn gewoon slecht en heel soms is er een maagdelijk nieuw stukje wegdek. Van dat laatste soort is er dan echter ook weer een variant waarbij de aannemer die de EU fondsen mocht opsouperen dusdanig heeft bespaard op de aanleg, dat ‘ie net zo goed kasseien had neer kunnen leggen.

Dit alles zorgde bij vlagen tot een martelgang in de M5. Een onderstel kan ook té hard zijn en dat is de indruk die blijft bestaan van de M5 Competition. Het was op het circuit echt fantastisch met een accurate handling op de limiet. Het onderstel is 7 millimeter verlaagd, de demperhydraulica is aangepast, de veren zijn stugger en de spoor- en stabilisatorstangen aan de achterzijde zijn anders. De vooras kreeg meer camber, wat voor een mooi instuurgevoel zorgt.

Probleem is dat het onderstel nog maar weinig vergevingsgezind is voor zelfs de kleine hobbels. De dempers zijn weliswaar instelbaar, maar gaan van “echt te hard” via “dit doet pijn aan mijn nieren” tot aan “hoeveel banden zijn er lek?”. In het grote plaatje maakt het allemaal weinig verschil.

Alternatieven

Alsof jullie dit niet uit je hoofd weten: belangrijkste concurrent in eigen huis is de reguliere M5. Het Competition Pack is te bestellen voor € 9.151. De vanafprijs van de BMW M5 bedraagt € 161.500 en die negenduizend piek is prima te besteden aan andere leuke opties uit de folder.

Daarnaast heeft AMG met de E63S een formidabele opponent: vooral op het geluid scoort de AMG een overwinning op punten. De Audi RS6 wacht op een update in de vorm van het nieuwe model en het zal interessant zijn om te zien wat ze in Ingolstadt gaan doen. De M5 en E63 zijn nu feitelijk betere auto’s.

Conclusie

De M5 Competition is hard, echt knalhard. Alleen bestellen als je heel zeker weet en je het helemaal de shit vindt om lekker door elkaar te worden geschud. Mocht een proefrit er niet in zitten, laat dan de lucht uit de banden van je fiets lopen en ga een half uurtje over klinkers fietsen. Vind je dat oké, dan is de M5 Competition de keuze voor jou.

Als je alleen maar circuit gaat rijden met je M5 (as if), dan is de Competition ook een aanrader. In alle andere gevallen is de reguliere M5 een betere keuze, ondanks het tekort aan de extra 25 paardjes. Ach, die waren toch al niet nodig. Om dit verhaal toch positief af te sluiten: de ochtend op het circuit spelen met de M5 Competition maakte wel duidelijk dat het M xDrive systeem werkelijk briljant is. Hetzelfde systeem zit gelukkig ook gewoon op de reguliere M5. Filmpje!