FIA bedenkt zich, banden moeten toch weer sneller slijten

Yay or nay?

Goed nieuws voor zij die graag meer pitstops en algemeen gestoei met bandendegradatie zien. De FIA mikt voor de nabije toekomst namelijk op het aanpassen van de mate waarin de banden zichzelf goed weten te houden. Hoewel de FIA zich momenteel gretig stort op het veranderen van de sport en niet alle keuzes even logisch of positief lijken, kunnen we ons hierin wel vinden.

Dit seizoen is een perfect voorbeeld van de overtuiging dat ‘we’ wellicht iets zijn doorgeslagen in het maken van Formule 1-banden. Wie de sport op de voet volgt zal ongetwijfeld hebben meegekregen dat de bandencompounds wel van héél hoog niveau zijn. Tegenwoordig kunnen de coureurs haast hele raceafstanden afleggen op de allerzachtste banden; iets dat zeker niet de bedoeling zal zijn geweest.

Toegegeven, dit alles is natuurlijk weer te wijten aan de FIA. De overkoepelende organisatie wilde jaren geleden immers banden die langer meegingen, maar komt daar nu toch op terug. Voor de periode van 2020 tot en met 2023 moeten Pirelli en potentiële bandenleveranciers een aantal doelstellingen in het achterhoofd houden. Na enkele analyses van Pirelli blijken deze doelstellingen redelijk in de buurt te komen bij de kwaliteit van de banden in 2011 en 2012. Simpel gezegd betekent dit dat de banden sneller degraderen, waardoor we meer pitstops en langzamere rondetijden kunnen verwachten.

Het komt niet als een verrassing dat de beoogde veranderingen maar een doel hebben: het verbeteren van de show. De FIA wil de bandenleverancier(s) de volgende vuistregel laten aanhouden. Het doel is om deze vuistregel in 2020 op tenminste driekwart van de circuits te verwezenlijken.

– Hard compound: 2s degradation achieved at 22% race distance. Base lap time

– Medium compound: 2s degradation achieved at 18% race distance. 1.2s/lap quicker than Hard compound

– Soft compound: 2s degradation achieved at 10% race distance. 2.2s/lap quicker than Hard compound

Met een beetje speling kijken we in dit geval tegen drie- à vierstopsraces aan. Overigens is het niet zo dat de drie bandencompounds op ieder circuit hetzelfde zijn. Verschillende circuits vereisen immers verschillende karakteristieken van de banden. Zo kan de ‘soft’ compound op Monaco bijvoorbeeld de hypersoft band zijn, in China is de zachte band misschien wel de medium band.

Nu kun je erover klagen dat het een slecht idee is om de auto’s ervan te weerhouden zo lang mogelijk op hun top te laten rijden, persoonlijk zie ik alleen maar positieven in meer pitstops. Goed, de auto’s worden misschien langzamer, het biedt de teams wel meer ruimte om te knutselen met de strategie. En dit is nu juist iets dat de race gemakkelijk spannender en interessanter kan maken. Niet alleen worden de races daarmee vele malen hectischer, tegelijkertijd kunnen strategen slimme of gedurfde plannen maken om de concurrentie te slim af te zijn. (Bron: RaceFans)