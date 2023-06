Fotoverslag: de Gumball 3000 in Brugge

De Gumball 3000-rally deed gisteren het pittoreske Brugge aan. Een sfeerimpressie.

We kondigden het vorige week al aan: het Gumball-circus vereert deze editie weer de Benelux met een bezoek. Gisteren was het zover. Geïnteresseerden konden een glimp opvangen van het supercar extravaganza in Amsterdam óf in Brugge. Ondergetekende was aanwezig in de schilderachtige het Belgische stadje.

Allereerst de setting: het was zo’n dertig graden, je bent omgeven door Middeleeuwse gebouwen en om je heen hoor je alle mogelijke talen. Kortom: je waant je in een toeristische trekpleister ergens in Zuid-Europa, terwijl Brugge toch echt op een steenworp afstand van de Nederlandse grens ligt.

Ook al was het een doodnormale maandagmiddag, aan belangstelling voor de Gumball was er geen gebrek. Al om 1 uur was er geen vrij plekje meer te vinden rondom de dranghekken op de Grote Markt, waar de Gumballers zouden parkeren.

Als je weinig geduld heb moet je zeker niet naar de Gumball kijken. De auto’s arriveren sowieso niet in één lange stoet, maar het is ook niet zo dat er af en toe eentje aankomt. De auto’s verzamelden eerst in een groepje aan de rand van Brugge en krijgen vervolgens een politie-escorte door de stad.

Dit betekent in de praktijk dat er iedere keer een groepje van vier tot zes auto’s voorbij komt en dan weer een hele tijd niks. Sowieso is het altijd de vraag wanneer de eerste auto’s überhaupt arriveren. Dat weet je ook niet van te voren.

Je kan de aankomst van de Gumball-auto’s op twee manieren meemaken. Als je het gekkenhuis mee wil maken moet je tussen de mensenmassa bij de dranghekken gaan staan. Als je de auto’s op een rustig plekje wilt zien passeren (voor zover Brugge rustig is) kan dat echter ook gewoon.

De exacte route was niet bekend gemaakt, maar je komt er snel genoeg achter zodra de eerste auto’s arriveren. Vervolgens kun je een mooi plekje langs de route uitkiezen. Die waren er genoeg in Brugge. Je kon bijvoorbeeld gewoon een terrasje uitkiezen en de auto’s zien passeren zonder dat er een menigte in de weg staat.

Voor degenen die de beelden hadden gezien uit Engeland waren de aanwezige auto’s misschien een lichte teleurstelling. De meeste bijzondere auto’s (waaronder twee Koenigseggs en een Pagani) maakten namelijk niet de oversteek naar het Europese vasteland. Voor de liefhebbers van hypercars was er gelukkig nog wel een Chiron Sport.

We kunnen er nog meer woorden aan vuil maken, maar verder laten we de foto’s even voor zich spreken. Ben je zelf ook wezen kijken en heb je leuke foto’s die je wil delen? Dat kan via Autoblog Spots.