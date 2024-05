Video: rij nooit te hard op een slecht verlichte weg

Kun je het niet goed zien? Doe dan rustig aan.

Op een slecht verlichte weg met een flink tempo doorrijden. Dat kan goed gaan, of niet. Want als je niet bekend bent kan een plotselinge bocht voor verrassingen zorgen. Die wijze les komt een beetje te laat voor de dashcammer in kwestie.

De automobilist maakt de fout door te hard te rijden op een onbekende, donkere weg. Kudo’s dat deze persoon toch de beelden deelt met de wereld. Kunnen wij er ook van leren! Beter eerlijk de fout maken dan stoer doen en dan op je plaat gaan.