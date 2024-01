Nog eens drie jaar boude uitspraken van Helmut Marko

De 80-jarige Helmut Marko steekt zijn pensioen waar de zon niet schijnt en verlengt het contract.

Sommige mensen weigeren om de laatste jaren uit te zitten achter de geraniums. Ze blijven in het harnas tot de laatste adem uitgeblazen wordt. Of ze blijven werken tot het echt niet meer gaat, om vervolgens daarna met pensioen te gaan. Echt lang genieten van het pensioen is er dan ook niet meer bij.

Helmut Marko verlengt contract

Helmut Marko, de dinosaurus binnen Red Bull Racing, is in elk geval niet van plan te stoppen. De Oostenrijker heeft naar verluidt zijn contract met nog eens drie jaar verlengt. Daarover berichten meerdere bronnen, waaronder Formula.hu

Dat betekent dat het contract van Helmut Marko pas op zijn 84ste levensjaar verloopt. De voormalige Formule 1-coureur vindt het blijkbaar nog steeds veel te leuk bij Red Bull Racing.

Marko is niet een opa die rondhangt in de pitbox. De mening en expertise van de Oostenrijker is zeer van belang binnen de organisatie. Ook een coureur als Max Verstappen hecht veel waarde aan het oordeel van de 80-jarige. Samen met Christian Horner vormt Marko al jarenlang het gezicht van Red Bull Racing.

De afgelopen jaren zijn misschien wel de mooiste voor de oud coureur. Met wereldkampioenschap na wereldkampioenschap beleeft Marko een mooie tijd, die er ieder raceweekend bovenop zit als Max weer als eerste over de streep komt.

Met het verlengen van het contract kunnen we in elk geval nog komende jaren rekenen op boude uitspraken van Helmut Marko, mocht zijn gezondheid dat toestaan. Je kunt zeggen wat je wil van de Oostenrijker, maar het is geen saaie vent. Geen “ok grandpa let’s get you to bed” voor Marko. Tot en met tenminste 2026 wil de Red Bull Racing-topman nog zijn zegje doen.