Het aantal auto’s in Nederland stijgt enorm hard

Steeds meer auto’s in Nederland. Het aantal groeit hard.

Er komen meer auto’s bij in Nederland dan het land verlaten of gesloopt worden. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers. Het is zelfs op een dusdanig groeiniveau dat de BOVAG het als opmerkelijk omschrijft.

Aantal auto’s in Nederland

Er zijn in Nederland 9,4 miljoen personenauto’s. Vorig jaar zijn er 180.000 auto’s bijgekomen. Daarover schrijft het AD vandaag op basis van cijfers van de RDW via BOVAG. Opmerkelijk, want normaal gesproken stijgt het wagenpark niet zo hard. Sterker nog, het aantal nieuwe personenauto’s in Nederland is bijna dubbel zo hard gegroeid in vergelijking met voorgaande jaren.

Normaal gesproken komen er jaarlijks zo’n 100.000 auto’s bij. Dat was dus 180.000 in 2023. De groei gaat onverminderd door. In 2015 reden er nog 8,2 miljoen auto’s in Nederland. Het groeiende wagenpark is te merken op de wegen. Meer files, langere files en de algehele indruk dat het de heel dag door vol is op de wegen. Met name in de Randstad speelt deze indruk. Een ‘rustig stukje rijden’ is vooral iets voor op een vroege zondagochtend.

In 2023 werden er 370.000 nieuwe auto’s verkocht. Via import kwamen er nog eens 254.000 auto’s bij. Er werden er echter ook 280.000 geëxporteerd en 164.000 auto’s gesloopt.

Nederland stond al bovenaan het lijstje in Europa met het aantal auto’s per vierkante kilometer. De harde stijging van het wagenpark is alleen maar een betere bewaking van de eerste plaats.

Het groeiende wagenpark is geen leuk vooruitzicht voor autorijdend Nederland. De ANWB Verkeerscentrale stelt dat die 9,4 miljoen personenauto’s ook de weg moeten delen met 1,25 miljoen bestelauto’s, bussen en vrachtwagens. Kortom, het aantal files zal alleen maar toenemen is de verwachting. Ook in de lengte.