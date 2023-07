Helmut Marko ontkent geruchten over pensioen

De 80-jarige Helmut Marko zou volgens geruchten in de paddock met pensioen gaan. Maar de man zelf ontkent dit.

Helmut Marko is een man die niet door iedereen geliefd is. Aan de ene kant verkeert Marko in een positie om jonge racetalentjes hun grote kans te geven. Aan de andere kant heeft Der Helmut de reputatie dat hij deze talenten ook zonder genade afbrandt als zij het in zijn ogen niet goed genoeg doen. Daniil Kvyat overkwam dat zelfs meerdere keren.

Het is een beetje de vraag of Helmut zijn werk wel goed doet. De grootste successen boekte hij met Sebastian Vettel en Max Verstappen. Dat is allemaal goed en wel, maar eigenlijk hadden ze zichzelf al bewezen voordat Marko toesloeg. Vettel was een protegé van BMW. Verstappen deed al bizarre dingen in de Formule 3 voordat hij in Red Bull kleuren gehesen werd. Dankzij Toro Rosso kon Marko beiden de kans bieden heel jong al F1 te rijden. Maar zonder diens hulp hadden ze de F1 waarschijnlijk ook wel gehaald.

Tegenover de coureurs die uiteindelijk daadwerkelijk bij Red Bull Racing terechtkwamen (Kvyat, Ricciardo, Vettel, Albon en Verstappen), staat een hele zwik coureurs die de F1 nooit haalde of waarvoor Toro Rosso het eindstation was. Carlos Sainz is een uitzondering. Hij was wel goed genoeg voor F1, alleen kreeg Red Bull het niet voor elkaar hem én Verstappen binnenboord te houden.

De laatste jaren komt er feitelijk helemaal geen talent meer door. De aanstelling van Perez, De Vries en nu de herintreding van Ricciardo zegt genoeg. Ondanks dat een dikke 30 procent van het F2 veld nu in Red Bull kleuren rondrijdt, is er niet een Red Bull junior die de racewereld in lichterlaaie zet.

Voor volgend jaar gaat het juniorprogramma dan ook op de schop. Er zullen naar verluidt een stuk minder coureurs deel uitmaken van het juniorprogramma. Deze verandering gaat gepaard met het gerucht dat Helmut Marko met pensioen gaat. Hij zou namelijk niet zo lekker gaan met de opvolgers van wijlen Dietrich Mateschitz. Met name Oliver Mintzlaff zou niet de favoriete mens van Marko zijn. En vice versa, overigens.

Marko zelf ontkent echter dat hij na dit seizoen met pensioen gaat. Bij de Duitse afdeling van Sky Sports zegt hij:

Daar weet ik niets van. Mijn plan is om in ieder geval volgend jaar nog door te gaan, ik heb ook een contract tot 2024. Ik weet dus niet waar deze berichten vandaan komen. Helmut Marko, weet van geen ophouden

Alle Red Bull talentjes mogen dus nog minimaal een jaar lang vrezen dan wel hopen op een grillige beslissing van Helmut.