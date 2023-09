Hamilton vindt uitlatingen van Helmut Marko onacceptabel

Lewis Hamilton komt op voor Sergio Pérez na recente uitlatingen van Helmut Marko.

Zeggen wat je denkt. Het is niet altijd even slim. Zeker als je een belangrijke functie hebt én de media er bovenop springt, al dan niet terecht. De 80-jarige Helmut Marko zal het een worst zijn wat anderen vinden en deelt regelmatig zijn ongezouten mening. Ook al zit er een naar randje aan.

Recent linkte Marko de wisselvallige prestaties van Sergio Pérez aan zijn afkomst. Ja, daar kom je anno 2023 niet mee weg. In het verleden werden dingen vaak weggewuifd, dat is nu wel anders. Na een gesprek tussen Checo en de topman binnen Red Bull Racing was alles overigens weer koek en ei. Maar voor Lewis Hamilton is zo’n gesprekje niet voldoende.

Red Bull Racing en Mercedes

De afgelopen weken gaat het over en weer met bewoordingen tussen Red Bull Racing en Mercedes. Nu heeft het dit keer weinig met racen te maken. In dit geval richt Hamilton zich op de bewoordingen van Marko. Zo is de Brit van mening dat er in de Formule 1 geen ruimte is voor welke vorm van discriminatie dan ook. Dat zegt de Mercedes-rijder tegenover Sky Sports. Hij is van mening dat de uitlatingen van Helmut Marko onacceptabel zijn.

Tegelijkertijd zegt HAM niet verrast te zijn van de woorden van Marko. Niet geheel onterecht, inmiddels heeft de Oostenrijker een track record van ongemakkelijke uitlatingen en het is ook niet de eerste keer dat Pérez het onderwerp is van die bewoordingen.

Helmut kennende zal hij zich weinig aantrekken van de woorden van Lewis Hamilton. En Helmut kennende zal dit ook niet de laatste keer geweest zijn dat de 80-jarige er wat uitfloept wat eigenlijk niet oké is.