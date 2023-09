Slapeloze nachten voor Helmut Marko… Maar waarom dan?

Je zou denken dat er op de wereld 1 man is die geen slapeloze nachten heeft en dat is Helmut Marko. Ja, zeg nou zelf. De ‘beste’ man heeft op zijn ouwe dag nog een goede baan waarin hij niet alleen heel veel te vertellen heeft, maar ook nog eens de minste verantwoordelijkheid draagt.

Als het goed gaat krijgt Helmut de credits, als het slecht gaat ligt het niet aan Marko, maar aan Christian Horner of de coureurs. Daarbij reist hij op de beste manier -want in een privéjet- over de hele wereld en krijgt hij een flinke bak centen betaald om dit allemaal te doen. En oh ja, zijn team wint alles.

Maar toch heeft Helmut Marko slapeloze nachten. Waarom dan?

Helmut Marko heeft slapeloze nachten

Nou, dat zullen we je vertellen. Helmut Marko heeft slapeloze nachten omdat hij bang is dat Max zondag niet gaat winnen in Singapore. Het circuit is namelijk nogal een ‘angstgegner’ gebleken voor Max. Hij heeft er zelfs nog nooit een race gewonnen en dat wil wat zeggen.

Bovendien is de baan flink aangepast. De bochten 16 tot en met 19 zijn nieuw en niemand weet hoe de auto’s daarop zullen gaan reageren. En daarom liever lezertjes, heeft onze Helmut Marko slapeloze nachten.

Maar goed, misschien is het handig als wij hem weer in slaap gaan sussen. Helmut is bang voor Ferrari, die zijn volgens hem ineens razendsnel. Nou meneer Marko, wees maar niet bang. Al zijn de Ferrari’s snel, dan is Red Bull alsnog sneller. En anders verkloten ze het zelf wel in de pits. Is een zekerheidje gebleken…

En mocht Max niet winnen, in de tweede auto zit een coureur die het traditiegetrouw goed doet op stratencircuits.

Maak je geen zorgen man.