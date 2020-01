Nóg meer opvallen met een Bugatti doe je zo

Of het legaal is, is een tweede.





Wat je ook vindt van de Bugatti Veyron, de tongen losmaken doet de bizarre hypercar nog steeds. Al bijna 15 jaar is het pronkstuk van VAG onder ons en iedereen kent de cijfers uit zijn kop. 407 km/u, 1.001 pk, vier turbo’s, tien radiatoren en als pièce de résistance een 8.0 liter grote motor: een samensmelting van twee V8-motoren, wat een W16-motor creëert.

Het kenmerkende uiterlijk van de auto zorgt ervoor dat men snel weet wat voor vlees ze in de kuip hebben, als je eentje tegenkomt op straat. Dan val je genoeg op, zou je zeggen. Het kan echter nog erger. Royalty Exotic Cars doet het even voor.

Het verhuurbedrijf in Las Vegas heeft een mooi portfolio luxueuze auto’s die voor één of een paar dagen van jou kunnen zijn. Onderhoud en reparaties doen ze zelf. Ze hebben dus ook een rode Bugatti Veyron, het ‘oermodel’. Vanwege onderhoud moest de hele achterkant eraf. Dan kan je de reparaties uitvoeren en het hele stuk weer terug monteren. Je kan ook, voor de YouTube-views, even ermee de straat op.

Het is wel bijzonder om de ingewanden van de auto te zien. Helemaal met de spoiler die zichzelf uitklapt op hoge snelheid.

Oliedom of retegaaf? Opvallen doe je in ieder geval. Nog meer dan met een standaard Veyron.