Te koop: zeldzame sportwagen in Nederland

Die menig autokenner zich zal herinneren als 'de sportauto met Mondeo-achterlichten'.





Al jaren is er een autosoort waar altijd een gevoelige snaar wordt geraakt. Hoe goed, slecht, goedkoop of duur het ook is. We hebben het dan over de Britse sportwagens, vooral de kleinschalig geproduceerde. Het wat recenter schoolvoorbeeld is Noble. Het geesteskind van Lee Noble begon eind jaren ’90 met het bouwen van lichtgewicht sportwagens.

Daarom is ‘de sportwagen met Mondeo-achterlichten’ een wat dubieuze eer. Het is waar dat Noble dat soort essentiële onderdelen, en zelfs de motor en versnellingsbak uit een Ford Mondeo haalde. Dat is echter helemaal niet nadelig. Je hebt het dan wel gewoon over een V6 waar Noble de nodige turbo’s op schroefden.

Hetzelfde trucje wordt uitgehaald met de nieuwste M500 en de M600 van daarvoor had zelfs een Volvo/Yamaha-motor! Aangezien het om een 4.4 liter V8 gaat is dat helemaal niet erg. Je kan zelfs beter zeggen dat de topversie van de XC90 de motor van de M600 had dan andersom: het was Volvo die buiten de lijntjes kleurde.

Het absolute begin was 1999, toen Noble met de M10, een kleine roadster, op de proppen kwam. Die was echter maar een jaar in productie. Zijn opvolgers is wat bekender: dat is de M12. Zoals gezegd ligt achter de bestuurdersstoel een 3.0 liter Duratec V6 van Ford met een turbo.

In Nederland vinden we een M12 te koop, Mondeo-achterlichten incluis. De verkoper is een particulier in Zutphen, maar als we de rest van de garage bekijken is het niet zijn enige auto. Iemand met een hart voor auto’s dus.











Toch is de prijs van 33.000 euro aan de hoge kant. Vergeet niet dat je te maken hebt met een relatief onbewezen auto, waar de zeldzaamheid niet te maken heeft met een van te voren bepaalde limitering. Het is lastig om te zeggen dat het veel te duur is, maar een koopje is het evenmin. Hoe zit dat?

In de beschrijving van de advertentie staat dat dit nummer één is. De oersoep. De eerste M12 die Lee Noble in elkaar schroefde. En ja, het recente kenteken en de importhistorie betekent dat de auto een leven buiten Nederland heeft gehad. In de archieven van internationale sites vinden we wel deze advertentie, die qua specificaties overeen komt.

Te allen tijde moeten claims als ‘de eerste’ met een korrel zout genomen worden. Niet alles geloven omdat het op het internet staat. Helemaal als het een (te) hoge aanschafprijs probeert recht te praten. Wie durft mag zijn slag slaan.