Bugatti komt met programma voor onderhoudsbeurt - Autoblog.nl

Bugatti rolt een nieuwe programma uit dat betrekking heeft op de onderhoudsbeurt op je Veyron of Chiron. Best handig!

Ben je lekker aan het toeren in je Chiron of Veyron, gaat het service lampje branden! Je kunt natuurlijk naar de lokale Kwikfit rijden voor een kleine of grote beurt, maar we gokken dat Bugatti-eigenaren hun onderhoud liever elders laten uitvoeren. Om klanten te hebben rolt de Franse autofabrikant een nieuwe programma uit.

Maak kennis met Passeport Tranquillité van Bugatti. Voor zowel de Veyron als de Chiron heeft het merk een aparte uitvoering van het programma bedacht. Als je dit pakketje afsluit bij het merk ben je verzekerd van vakkundige liefde voor je Bug. Maar wat krijg je precies dan? We leggen het uit

Passeport Tranquillité Veyron

Het programma kan voor de Veyron aangekocht worden voor een periode van twee of vier jaar. Ieder jaar komt je Veyron in aanmerking voor een ‘gratis’ servicebeurt. Speciaal opgeleide technici van Bugatti ontfermen zich over de auto. Een kleine beurt neemt ongeveer 14 uur in beslag. Met een grote beurt zijn de monteurs zo’n 32 uur zoet aan je Veyron.

Bugatti kijkt zeer nauwkeurig naar het rijgedrag van de eigenaar. De ene eigenaar zal zo’n 4.000 kilometer rijden met z’n hypercar, terwijl een ander de auto enkel heeft voor zijn of haar collectie. In beide gevallen heeft het merk een aparte aanpak voor het onderhoud.

Passeport Tranquillité Chiron

Het pakket voor de Chiron kan enkel voor een periode van vier jaar worden aangeschaft. Een kleine onderhoudsbeurt neemt ook hier 14 uur in beslag. Een grote beurt vergt meer werk in vergelijking met de Veyron. Vandaar dat daar een tijd van zo’n 72 uur voor wordt uitgetrokken.

Service op het niveau van Bugatti

Bugatti zou Bugatti niet zijn als ze de onderhoudsbeurt voor de auto’s niet op een uniek niveau aanbieden. Zo kan het onderhoud 24/7, dag of nacht worden uitgevoerd. De enige eis is dat de auto naar een Bugatti Service Partner gaat voor de beurt. In Azië, het Midden-Oosten en in Europa zijn deze partners te vinden. Vanaf de zomer is Bugatti ook actief met een Service Partner in Noord-Amerika.