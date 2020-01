Dít uploadden jullie op Autojunk deze week

Geluk, ongeluk, nieuwe auto's, oude auto's, tevreden eigenaren en het bijzondere van de Nederlandse wegen. Dit zijn de highlights van deze week op Autojunk.





Naast Autoblog, waar de (nieuws)artikelen te vinden zijn, hebben wij natuurlijk ook nog Autojunk aan te bieden. Jullie, de lezers, spotten namelijk gave dingen op de wegen en dat mag gedeeld worden! Maar ook trots zijn op je eigen auto, auto-gerelateerde zaken, fotoshoots en dergelijken zijn ook te vinden op onze zustersite.

Al lange tijd komt er soms in plaats van een artikel een Autojunk-spot op de voorpagina. Door omstandigheden is dat helaas even niet mogelijk om tussen de artikelen door te plaatsen. Dat is absoluut niet omdat we de lezers en hun bevindingen niet meer interessant vinden. Het komt weer terug, geen zorgen.

Toch wilden we jullie niet in de kou laten zitten. Dus ter compensatie is hier een overzicht van het opvallende wat deze week op Autojunk verscheen.

Auto’s van Autobloglezers

Je auto is altijd je trots. Daarom wordt er vaak geüpload wat er aan de garage toegevoegd wordt. Liefhebbers zijn er in alle soorten en maten en de toevoegingen waren dan ook mooi divers.

Audi S8 Plus Exclusive – @rauto

Al aan het begin van de week beet @rauto het spits af met een dijk van een wagen: een Audi S8 Plus Exclusive. De zakelijke A8 met de welbekende 4.0 liter twinturbo V8 voorin: in de S8 Plus goed voor 605 pk. Deze knaller is uitgevoerd in mat Floretzilver. Met de zwarte velgen (winterwielen) kan je er nog aan zien dat het een snel apparaat is, maar op de zomerwielen moet je goed je best doen om te spotten hoe veel potentie deze powerlimo heeft. Een gave aankoop!

Roadtrip met een Saab 900 – @flyingduckman

Het is voor vele autoliefhebbers een droom: met je eigen auto een rondreis maken over het continent Europa. @flyingduckman deed het met zijn Saab 900 uit 1989. De rode Zweed hield zich sterk op weg naar Toscane en Rome, maar kreeg op de terugweg toch te maken met “Willem-zijn-Alfa-Romeo-159-achtige” praktijken, zoals te zien is bovenaan dit artikel. Een klein smetje op een verder goede reis, als we de andere foto’s mogen geloven.

Nog steeds tevreden met Hyundai i30 – @rubinsky

Hyundai kwam uit onverwachte hoek met hun hete i30 N. Niet alleen is deze 275 pk sterke hete hatchback een plezier om te besturen, ook ziet hij er goed en sportief uit. Wie deze looks wenst op zijn normale i30 maar de 250 of 275 pk van de i30 N een beetje te veel van het goede vindt, kan ook de i30 N-Line bestellen. Dat deed @rubinsky zo’n 10 maanden geleden en hij is er nog steeds tevreden mee. Zijn rode i30 ziet er fris uit op de foto’s die gedeeld werden.

Vers geregistreerde auto’s

Het geeft toch een bevestigend gevoel als auto’s onze welbekende gele kentekenplaten aangemeten krijgen. Ook al gaat het in eerste instanties alleen maar om demo-auto’s. Het was een week van dik spul wat debuteerde op gele units. Naast een Audi RS Q8 die nog niet als close-up werd gespot, zijn dit de drie ‘primeurs’ van de week.

Audi RS6 en RS7 – G-888-VS en G-890-VS – @bastiaanstultjens en @reinouttrip98

We mochten voor het eerst kennis maken met Audi’s nieuwe vierdeurs sportwagens op de IAA in Frankfurt, dat was begin september. Nu sijpelen ze binnen als demo-auto’s op de Nederlandse wegen. De eerste twee werden deze week gespot: een zeer zwarte (Mythoszwart) RS6 en een iets minder duistere Nardogrijze RS7. Dan kunnen we ook even een blik werpen op de bedragen waarmee gesmeten is. De RS6 kost in deze specificatie 226.926 euro; de RS7 was iets goedkoper met 209.457 euro. Slik…

Bentley Flying Spur – H-631-BH – @spotcrewda

Dat is duur, maar er is altijd baas boven baas. In dit geval is dat de eerste Bentley Flying Spur op Nederlands kenteken. Dit grijze exemplaar, gespot in Maastricht, kostte 346.909 euro. Bedenk daarbij even dat dit de basis-Bentley is. De Mulsanne valt dus duurder uit dan deze hagelnieuwe Flying Spur. Half bevroren en wel kon de auto niet ontsnappen aan een setje kiekjes.

Porsche Taycan 4S/Turbo/Turbo S – H-940-FX, H-229-FV en H-212-FV – @badeperformance, @byjacquelinephotography en ondergetekende

Ook de eerste volledig elektrische Porsche is los. De Taycan werd in eerste instantie aan ons voorgesteld in zijn heftigste versies: Taycan Turbo en Turbo S. Met alle gevolgen (lees: commentaar op de Turbo-naam) van dien. De 4S, de instapper, kwam later pas. Toch landen ze alle drie tegelijk in ons land en staan er al een stuk of 20 geregistreerd. De drie die op Autojunk staan kunnen niet verder van elkaar verschillen. De 4S, uitgevoerd in Karmijnrood, is met zijn 530 pk en prijs van 161.128 euro de meest toegankelijke. De Taycan Turbo, gespot langs de snelweg in het Gentiaanblauw, heeft 680 pk en is met zijn 183.522 euro ietsje minder instapper. De witte, de volbloed Taycan Turbo S, staat te boek voor 213.500 euro. Maar dan krijg je wel 761 pk.

Gespot

Het voordeel van altijd een camera bij je hebben, of dat nou op je mobiele telefoon of een los toestel is, is dat je altijd kunt vastleggen wat je zoal tegenkomt. Dat deed een aantal van jullie en ook hier is variatie het codewoord.

Lancia 037 Prototype – @dutchstylez

Wie denkt aan de rallysuccessen van Lancia, kan zo het rijtje opnoemen. Stratos, Delta S4, 037 en Delta Integrale. De Delta’s zijn heftig opgevoerde hatchbacks, de andere twee zijn meer een soort supercars met rally-ambities. De Stratos is de meest bekende, dus is het gaaf als de ‘vergeten’ 037 ook even belicht wordt. Bij deze, want er werd een mooi rood exemplaar gespot op Nederlandse bodem. Waarom hij wellicht iets anders is dan je je herinnert: het betreft een prototype van de 037. Vandaar dat de voorbumper iets anders is en de achterlichten geen rechthoekige units, maar die van een Ferrari 328 zijn. Minder gaaf dan de productieversie is hij absoluut niet.

Mitsubishi Sigma V6 Station Wagon – @crashingduke

Ten tijde van de Mitsubishi Carisma – die nog wel bekend is in ons land – had je daar boven nog de Mitsubishi Galant. Pak een Galant, maak er een topmodel van en je hebt de Mitsubishi Sigma. Deze top-Mitsubishi was enorm geavanceerd voor de jaren ’90. Ook werd hij geleverd als stationwagon. Luxe opties heb je genoeg, maar het leukste heb je ook: een 3.0 liter V6 met 177 pk. Dit grijze exemplaar is niet de meest frisse Sigma, maar wel origineel in Nederland geleverd en hij rijdt nog.

Toegetakelde Land Rover Defender – @tvklarenbosch

Ook de nieuwe Defender dateert van de Autoshow van Frankfurt in september. Nog voordat Land Rover er eentje op Nederlandse platen heeft kunnen zetten, spotte een Autoblog-lezer een zwart exemplaar in Sölden, Oostenrijk. Het lijkt echter alsof deze auto zijn beste tijd alweer achter zich heeft, wat bijzonder is voor een nog geen half jaar oud model. Meer waarschijnlijk dan niet gaan we precies zien hoe deze auto zo toegetakeld werd: in de nieuwe James Bond-film No Time To Die.

Fotoshoot

Aangezien het geen ‘in het wild-spot’ is, er geen Nederlands kenteken op zit en het niet de auto van de uploader is, valt hij net buiten de boot. Toch wilden we deze post er bijzetten. Als een bonus, zo je wil.

Audi RS Q8 fotoshoot op Nederlandse bodem – @lenny98

De RS Q8 kwam net al ter sprake, want ze beginnen voet aan onze wal te zetten. Dit exemplaar staat – voor zover wij kunnen zien – nog niet op gele platen, maar hij mocht al buitenspelen om geschoten te worden. De auto is ietwat potsierlijk in zijn felgroene lanceerkleur, maar in metallic donkerblauw (Navarrablauw) valt het allemaal heel erg mee. Stiekem mag je dan gewoon spreken van een goed gelukte auto. Eens?