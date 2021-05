Bugatti bezoekt Nürburgring met €20 miljoen aan auto's - Autoblog.nl

Om aan dat bedrag te komen heeft Bugatti maar vier auto’s nodig.

De Nürburgring is een waar bedevaartsoord voor autoliefhebbers. Dat niet alleen: ook de fabrikanten weten de ‘Ring uiteraard goed te vinden. Er worden jaarlijks talloze testkilometers gereden om sportieve en minder sportieve auto’s te perfectioneren. Zelfs Bugatti wendt zich tot de Nordschleife om hun auto’s te beproeven.

Nu zul je normaalgesproken geen hele vloot met Bugatti’s tegenkomen bij de Nürburgring, maar eerder deze maand was dat even anders. Toen was Bugatti namelijk nadrukkelijk aanwezig met vier auto’s. Voor Bugatti-begrippen is dat een enorme vloot.

Het ging om vier afgeleiden van de Chiron, de één nog exclusiever dan de ander. De Chiron Pur Sport is met een oplage van 60 exemplaren de minst zeldzame auto van het gezelschap. Daarna volgen de Chiron Super Sport 300+ en de Divo, waarvan er respectievelijk 40 en 30 stuks gebouwd worden. De Centodieci is de meest exclusieve van het stel: daar worden er maar tien van gebouwd.

De beperkte oplage en het feit dat er een Bugatti-logo op zit staat garant voor absurd hoge prijzen. Deze Bugatti’s die je hier op de Nürburgring ziet zijn daarom gezamenlijk bijna €20 miljoen euro waard. Dat betekent echter niet dat er voorzichtig mee omgesprongen moet worden. Ook auto’s van dit kaliber moeten getest worden.

Je kunt je wel afvragen waar het allemaal voor nodig is, want dit is waarschijnlijk ook de laatste keer dat deze auto’s het circuit zien. In plaats van een weekendje Nürburgring kiezen de eigenaren nu eenmaal liever voor de krappe straten van Monaco of de drukke binnenstad van London.

Mocht je benieuwd zijn hoe een rondje Nürburgring eruitziet in een Bugatti: Misha Charoudin mocht een rondje meerijden in de Centodieci en legde dat uiteraard vast op beeld.