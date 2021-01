Nog nooit zoveel boetes uitgedeeld voor negeren rode kruizen - Autoblog.nl

Automobilisten lijken lak te hebben aan rode kruizen op snelwegen, want ze worden massaal genegeerd met vele boetes tot gevolg.

Wanneer er boven de weg een rood kruis is te zien, dan betekent simpelweg dat er iets aan de hand is. Dat kan een beschadiging in het wegdek zijn, maar ook een automobilist die verderop met pech staat bijvoorbeeld. Zie het als een gele vlag, maar dan zonder safetycar.

Boetes negeren rode kruizen

Het negeren van een rood kruis ziet men als een ernstige overtreding. Sinds een aantal jaar valt het negeren van een rood kruis dan ook onder het strafrecht. Dat betekent dat het OM het boetebedrag mag bepalen en dit loopt vaak in de honderden euro’s. De eventuele consequenties lijkt niet af te schrikken, want nog altijd hebben automobilisten lak aan rode kruizen.

Het negeren van rode kruizen is een groot probleem. Eind 2019 begon Rijkswaterstaat een campagne met de naam nietvoorniX. De campagne moest automobilisten wakker schudden van de gevaren van het negeren van een rood kruis op de weg. Het heeft maar weinig geholpen. In 2020 zijn het aantal uitgeschreven processen-verbaal voor het negeren van rode kruisen met maar liefst 55 procent toegenomen.

Sinds de weginspecteurs van Rijkswaterstaat ook een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) kunnen zijn hebben ze de bevoegdheid om een boete uit te schrijven. Inmiddels telt Rijkswaterstaat bijna 100 weginspecteurs met BOA-bevoegdheden. Naast het schrijven van een boete voor het negeren van een rood kruis mogen ze ook een proces verbaal opmaken voor het rijden op de vluchtstrook, stilstaan op de vluchtstrook en vrachtwagens met een te hoge lading.

Vorig jaar hebben de BOA’s in totaal 5.600 boetes uitgeschreven. Van al die boetes waren er 4.920 (87%) voor het negeren van rode kruizen.