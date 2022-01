Jullie negeren steeds vaker een rood kruis

Oke flauw, de Autoblog-lezer is natuurlijk een heer in het verkeer. Maar andere mensen negeren wel steeds vaker een rood kruis op de weg.

Als je op de snelweg rijdt zie je af en toe van die digitale borden boven de weg. Best handig, staat informatie op. Bijvoorbeeld wanneer een weggedeelte is afgesloten. Er komt dan een rood kruis in het vak te staan. Dit kan van alles betekenen. Bijvoorbeeld omdat er troep op de rijbaan ligt, of omdat er verderop iemand met pech staat. Of wegwerkzaamheden of er heeft zich een incident voltrokken. Kortom, je kunt genoeg redenen bedenken waarom je niet op een rijbaan met een rood kruis moet rijden. 240 redenen ook, want voor het negeren van een rood kruis staat een boete van 240 ekkermannen.

Rood kruis negeren

Toch gaat het jaar op jaar mis. In 2021 werden er in totaal 5.824 boetes uitgeschreven voor het negeren van een rood kruis. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2020, toen er 4.900 bekeuringen werden uitgeschreven. Nu was 2020 het jaar van de keiharde lockdown, waarbij er veel minder verkeer op de weg was. Maar toch.

In sommige gevallen is er een rood kruis van kracht omdat er een pijlwagen op de rijbaan staat. Helaas ging het maar liefst 40 keer mis in 2021 en klapte een auto op de pijlwagen. In 2020 waren er 22 incidenten met een pijlwagen. Daarnaast waren er in totaal 10 aanrijdingen met voertuigen van Rijkswaterstaat in 2021. (via NOS)