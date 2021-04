Nogaroblauwe Audi RS6 Sedan te koop bij domeinen - Autoblog.nl

Durf jij het aan om deze Nogaroblauwe Audi RS6 Sedan te kopen?

Voordat we met het artikel beginnen: we weten het. Een vierdeurs Audi heet eigenlijk ‘limousine’. Niet onaardig bedoeld, maar het klinkt hetzelfde als een Happy Meal een viergangen diner noemen. Ergens zal het vast kloppen, maar logisch is het niet.

Enfin, nu we dat achter de rug hebben, kunnen we verder. Dat doen we met deze Nogaroblauwe Audi RS6 sedan. De Audi RS6 is voornamelijk bekend als stationwagon, de Avant. Dat past natuurlijk ook het beste bij het karakter van de auto. Aanvankelijk was de auto er enkel en alleen als stationwagon, maar na de facelift besloot Audi toch een sedan toe te voegen. Opmerkelijk, bij de facelift van de M5 kwam er ook een M5 Touring. Nog opmerkelijker: bijna niemand wilde een M5 Touring of RS6 Limousine.

Nogaroblauwe Audi RS6 Sedan

Van de sedan zijn namelijk maar zo’n 1.500 stuks gebouwd. De overige 6.500 exemplaren waren stationwagons. Deze Nogaroblauwe Audi RS6 sedan is dus één van die 1.500 exemplaren. De kleur is identiek aan die van de Audi RS2 uit de jaren ’90. Het was niet een kleur die je zomaar kon kiezen uit de folder. Het is een zogenaamde SK-optie, een Sonderlackierung. In dit programma van Audi Exclusive kun je kiezen uit bijna alle Audi-kleuren die er ooit geweest zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om je eigen kleur samen te stellen.













Niet alleen het exterieur is een speciale optie, hetzelfde geldt voor het interieur. Dat is een combinatie van zwart nappa-leer en Nogaroblauw alcantara. Het interieur ziet er keurig uit en dat blauwe alcantara geeft de auto iets bijzonders, zonder dat het meteen extreem fout wordt.





Vorstelijke V10

In dit geval ziet de Nogaroblauwe Audi RS6 Sedan er niet uit alsof er onvrijwillig mee is gepind. Er is weliswaar een kleine schade aan de voorzijde, maar dat krijg je nu eenmaal met zo’n ontiegelijke frontoverhang. Voor de vooras ligt namelijk een vorstelijke 5.0 V10 met Lamborghini-genen. Deze enorm relaxt afgestelde motor is voorzien van twee enorme turbo’s en is goed voor 580 pk en 650 Nm. Met een paar eenvoudige aanpassingen (chip, downpipe) zit je ver over de 700 pk.





Kortom, een keurige auto. Natuurlijk, bij Domeinen heb je iets minder garanties dan bij de betere Youngtimer specialist. De auto komt uit juli 2010 en heeft sindsdien 143.673 km gelopen. In 2018 is deze Nogaroblauwe Audi RS6 sedan naar Nederland gehaald. De nieuwprijs is mede dankzij die uitrusting 182.488 euro! Ook leuk, officieel is het op kenteken geen Audi, maar een Quattro GmbH.

De kavel van de auto kun je hier bekijken.

Met dank aan Lennart voor het tippen!