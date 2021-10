Oude bekende van Autoblog te koop bij de Domeinen

Altijd leuk om een oude bekende van je tegen te komen. Zeker als die ook nog eens te koop staat bij de Domeinen.

Waarom is dit een oude bekende, zul je misschien afvragen? Nou, heel simpel, we schreven eerder al eens over deze Audi RS6. Om precies te zijn, op 21 augustus 2016 deden we dat. Toen stond hij namelijk ook al te koop.

De titel van het artikel was destijds: “Deze tweedehands Audi is niet wat het lijkt” en in principe zouden we die titel nu opnieuw kunnen gebruiken. Want hij lijkt wel op een RS6, het is er (nog steeds) geen.

Audi A6 3.0 TDI

We zien hier namelijk een flink verbouwde Audi A6 met een 3.0 V6 TDI. Normaal is dat met zijn 245 pk toch niet echt een stumperd te noemen, maar als je er het uiterlijk van een RS6 aan koppelt, wordt het wel een beetje sneu. Die heeft namelijk bijna twee keer zoveel vermogen als deze.

Op zich is de conversie netjes gedaan. Ok, de wielkasten kloppen niet helemaal, er zit een RS6-typeplaatje op een plek in het interieur waar dat niet hoort en de remmetjes zijn veel te klein voor de velgen. Maar van een afstandje zou je er best wel iemand mee voor de gek kunnen houden, denken wij.

Voor wie doe je dit eigenlijk?

Ondergetekende vraagt zich eigenlijk altijd hetzelfde af als hij een auto ziet die een soortgelijke behandeling heeft ondergaan. Voor wie doet de eigenaar dit eigenlijk?

Ik bedoel, een kenner ziet direct dat het nep is en iemand die niks van auto’s af weet, heeft geen idee waar “RS6” voor staat. Kortom, je staat naar mijn idee een beetje voor aap als je besluit in zo’n nepperd rond te gaan rijden. Ook in deze oude bekende van Autoblog.

Deze oude bekende staat dus bij de Domeinen

Mocht jij daar nou toch echt anders over denken, dan hebben we goed nieuws voor je. Deze neppe Audi RS6 met 245 pk en een diesel staat zoals gezegd te koop bij de Domeinen. Daar wordt hij tegen opbod verkocht.

De prijs staat op het moment van schrijven op een kleine 11.000 euro. Da’s een stuk minder dan de 65.000 euro die ze er in 2016 voor vroegen en nog veel meer dan de nieuwprijs van 115.293 piek.

Oh ja, wellicht handig om te weten als je interesse hebt; de auto komt uit januari 2012 en heeft 185.502 kilometers op de teller staan. Helaas vermeldde het artikel van 5 jaar terug niet hoeveel hij toen had gelopen, maar het lijkt ons sterk dat er in totaal 9 jaar zo weinig mee is gereden.

Maar dat laatste is slechts een mening en geen feit, pin ons er dus niet op vast. Voor de rest, zou jij deze oude bekende kopen bij de Domeinen, of er met een enorme boog omheen lopen?

Laat het weten in de comments!!

Met dank aan R.Benz voor de tip!