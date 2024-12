Noodlijdende Nissan krijgt hulp uit onverwachte hoek?

Nissan heeft bestaansrecht, maar kan dat niet alleen doen. Krijgt het merk hulp uit onverwachte hoek?

Het is altijd jammer om te zien hoe een merk het steeds slechter en slechter doet. Met in het ergste geval een faillissement tot gevolg. Nissan, groot geworden met de legendarische GT-R modellen, zit in zwaar weer. Ze waren er vroeg bij met de elektrische Leaf, maar het is niet voldoende om te blijven bestaan.

Volgens Nikkei is het redden van het Japanse automerk inmiddels in gang gezet. Nissan zou om de tafel zitten met Honda waarbij een fusie wordt besproken. Als Honda een groot belang neemt in Nissan kan het merk overeind blijven. Beide merken hebben overigens niet bevestigend gereageerd op het nieuws, maar ze ontkennen het ook niet.

Nissan, Honda en.. Mitsubishi?

Niet alleen Nissan en Honda worden in één adem genoemd, ook Mitsubishi zou mogelijk betrokken zijn bij de gesprekken. Met een fusie van deze drie autobedrijven zou er in één klap een groot autoconcern bijkomen. Na de Volkswagen Groep en Stellantis. De naam van Mitsubishi is niet gek, gezien de Renault–Nissan–Mitsubishi alliantie die al teruggaat naar 1999. Vorig jaar werd een herconstructie van deze alliantie in gang gezet, sindsdien gaat het bergafwaarts met Nissan.

De merken Nissan, Honda en Mitsubishi bestaan ook uit Infiniti en Acura. Laatstgenoemde zijn twee merken die het vooral van de Noord-Amerikaanse markt moeten hebben. Infiniti is nooit een succes geworden in Europa. Bij ons is het vooral de Qashqai die de kar trekt, maar deze crossover kan dat natuurlijk niet alleen doen.

De wereldwijde verkopen zijn met tientallen procenten gedaald. Er moet snel iets gebeuren bij Nissan om te overleven, wellicht dat de helpende hand van Honda de verlossing gaat zijn. Vooralsnog is het muisstil bij de Japanse autobedrijven. Mocht het groene licht worden gegeven zullen eerst de aandeelhouders geïnformeerd worden. Daarna volgt de rest.