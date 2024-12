Porsche heeft uitdagingen met elektrische 718

De ontwikkeling van de volledig elektrische Porsche 718 gaat niet zo lekker.

Toen Porsche een viercilinder propte in de Cayman en Boxster schreeuwde de wereld moord en brand. Datzelfde staat te gebeuren als de volgende generatie helemaal geen verbrandingsmotor heeft. Maar tussen de introductie van de 718 met vierpitter (en later zescilinders!) en de komst van de elektrische Porsche 718 zit een gat.

Dat gat had de Duitse autofabrikant liever niet gewild, maar de ontwikkeling verloopt niet zo soepel. Volgens het Duitse Automobilwoche heeft Porsche problemen in het ontwikkelen van de volledig elektrische sportwagen. Het merk staat voor de nodige uitdagingen, bijvoorbeeld met de plaatsing van de batterijen. Net als het uitgaande model met verbrandingsmotor, kiest Porsche voor een middenmotor met de volgende generatie 718. Maar dan een elektromotor.

Leverancier Valmet Automotive zou constant te horen krijgen van Porsche dat er aanpassingen gedaan moeten worden aan de motor. De opgave is ook niet eenvoudig. Noem jij maar eens een compacte elektrische sportauto met middenmotor. Precies. Porsche werkt aan een vooralsnog uniek product, dat brengt uitdagingen met zich mee. Ik bedoel, waar blijft die nieuwe Tesla Roadster? Precies.

De 718 is een sportwagen en dat betekent dat je het vermogen wil aanspreken. De batterij van een elektrische auto kan in korte tijd behoorlijk warm worden. Porsche moet onder andere het hittemanagement uitstekend voor elkaar hebben. Het is niet des Porsches om het vermogen te knijpen als je één of twee keer vol accelereert. Dat zou een teleurstellend product opleveren. Overigens is het niet kant en klaar dat Porsche juist hier issues mee heeft, maar het is aannemelijk dat hittemanagement één van de uitdagingen KAN zijn in het ontwikkelproces van de elektrische 718.

De sportauto is al jaren in de maak. Meerdere prototypes zijn gespot, op en rondom de Nürburgring. Op basis van de laatste informatie is de verwachting nu dat de komst van de elektrische Porsche 718 vertraging gaat oplopen. Het kan dus nog wel even duren voordat we de nieuwe Cayman en Boxster in de showroom zien staan.

Fotocredit: Porsche 718 Boxster EV via spotcrewda op Autoblog Spots