Maker van een van de dikste auto’s ooit dreigt failliet te gaan

Volgens ingewijden heeft de firma nog zo’n 12 tot 14 maanden te leven.

Een nieuwe Z verkopen buiten Europa, Nismo-versies van SUV’s introduceren en fans lekker maken met een toekomstige GT-R. Al deze acties van Nissan hebben vooralsnog niet geleid tot een daverend succes. Sterker nog, het gaat rampzalig met het Japanse concern. Zo slecht zelfs dat Nissan failliet zou kunnen gaan.

Ondanks het vooruitzicht van een Renault 5 met Nissan-badge wordt de Franse invloed op Nissan afgebouwd. In plaats daarvan is Nissan een samenwerking aangegaan met Honda. Hoeveel invloed beide partijen krijgen, is niet helemaal duidelijk. Daarnaast heeft Nissan nog steeds een belang van 34 procent in alliantiepartner Mitsubishi.

Nissan dreigt failliet te gaan

De verschillende samenwerkingen zijn volgens Nissan niet genoeg om het merk overeind te houden. Het nieuwe partnerschap met Honda diende slechts als ”laatste redmiddel” voor de komende tijd. Zolang er geen nieuwe investeerder komt, heeft Nissan ”nog 12 tot 14 maanden om te overleven”, zegt een functionaris die dichtbij het merk staat tegen Financial Times. Dit klinkt behoorlijk zorgwekkend. In de tussentijd zou Nissan het belang in Mitsubishi willen afschalen naar 24 procent om zo wat geld te genereren.

Nissan zegt alle opties open te houden. Oftewel, wie er ook interesse heeft en wat voor deel in het bedrijf: je bent altijd welkom voor een kopje koffie en een goed gesprek. Het kan ook zijn dat Honda een groter aandeel krijgt in het noodlijdende bedrijf. Hierover wil Nissan officieel nog niets zeggen. Ook Honda doet geen uitspraak.

De toekomst gaat uitwijzen hoe het met Nissan afloopt. Het zou bijzonder zonde zijn als zo’n icoon uit de autogeschiedenis zoals Nissan zou verdwijnen. Koop dus allemaal een coole nieuwe Nissan uit de showroom, zoals de, eh… Nou ja, gelukkig bestaan er ook nog tuningpakketjes voor oude Nissans.

Foto: Nissan R35 GTR gespot door @elindewilde via Autoblog Spots