Nooit meer champagne over je broek in een 7 Serie

Herken je ook dat probleem?

Het is vrijdag, je stapt vanmiddag achterin je BMW 7 Serie en schenkt een glaasje vol. Pakt James de hobbel nét iets te hard en ja hoor. Je rode broek onder de spetters en alles plakt en meurt naar bubbels.

BMW voelt deze pijn, want de Duitse autofabrikant werkt aan een oplossing. Het merk heeft een patent ingediend die het mogelijk moet maken om glazen van onderen te vullen. Deze technologie is zeker niet nieuw, maar in een auto als de 7 Serie hebben we het nog niet eerder gezien. Door het glas op een tapinstallatie te plaatsen kan het glas van onderen worden gevuld. Geen gedoe meer met een fles in de hand en zonder ongelukjes kun je weer naar hartelust zoep’n. Het enige wat je moet doen is het reservoir vullen met drank/fristi/appelsap als de auto niet aan het rijden is. Het systeem komt met twee reservoirs. Aan de hand van twee aparte knoppen kun je een verschillend drankje selecteren.

Het is niet bekend wanneer BMW deze tapinstallatie daadwerkelijk gaat installeren. Vermoedelijk komt de technologie niet alleen naar de 7 Serie, maar ook naar de modellen van Rolls-Royce. (via Autoguide)