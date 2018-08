Deze BMW E34 heeft gele lampen en een 2JZ met 750 pk

Dat lijkt ons een smakelijk recept.

Zoals jullie weten hebben BMW en Toyota de handen ineen geslagen om de wereld twee lekker sportieve modellen te schenken. Afgelopen week schotelden we je in twee porties al de eerste plaatjes van de Z4 voor, die over een dikke week officieel onthuld zal worden in Pebble Beach, California. De onthulling van de Supra zal daarna ook vast snel volgen. De Japanner kent eveneens weinig geheimen meer voor ons.

De createur van de automobiel waar dit bericht over gaat had echter een vooruitziende blik en maakte reeds een BMYota voordat BMW en Toyota zo ver waren. De basis van de blepper wordt gevormd door een epische BMW E34 5-serie, in dit geval een 530i uit 1988. De Beierse zes-in-lijn is echter vervangen door een Japanse zes-in-lijn, afkomstig van -jawel- een Toyota Supra.

Waarom deze op het oog laterale move? Wel, de 2JZ staat bekend als een motor die een beetje tuning goed kan hebben. Er is ook vanalles beschikbaar voor het blok om er meer pk’s uit te peuren. Je begrijpt: de eigenaar heeft dat laatste dan ook gedaan. Zijn eigen onsterfelijke commentaar hierbij in de advertentie luidt als volgt:

Single turbokit met grote intercooler en alle benodigde onderdelen aangepast op 850pk maar om het veilig te houden is het afgesteld op 750pk.

Heroïsch. Extra mooi: ondanks de ingrepen die er onder de kap zijn gedaan, is het uiterlijk van de E34 op het eerste gezicht grotendeels ongemoeid gebleven. Nadere inspectie leert dat enkele kunstofdelen die normaal in het zwart zijn uitgevoerd meegespoten zijn in carrosseriekleur. Verder vallen de gele koplampen in het oog, alsmede de velgen die lijken op de kenmerkende units van de E39 M5, maar waarschijnlijk replica’s betreffen. Aan de achterkant zien we helaas wel twee minpuntjes in de vorm van de tacky aftermarket lichtunits en de M5-badge. Maar dat zijn easy fixes.

Dan nog de prijs van deze Duits-Japanse raket: 20.000 Euro wil de verkoper hebben. Hij meldt erbij dat hij is begonnen aan een nieuw project. Maar tegelijkertijd wil hij benadrukken dat deze ToyMW ‘niet in de weg staat’. Een bod van 5.000 Euro hoef je dus niet te doen. Wat zou jij over hebben voor dit staaltje huisvlijt?

