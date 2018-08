Eigenaar stemt Lamborghini Urus en Aventador S op elkaar af

Waarom ook niet?

Een Lamborghini als dagelijks vervoersmiddel hebben. Een jaar geleden geen aanrader, maar met de komst van de Urus is dit de gewoonste zaak van de wereld geworden. Voor de superrijken in elk geval wel. Wrapper Yiannimize is één van de gelukkigen die zowel een Urus als een Aventador S heeft.

Het feit dat de Engelsman een wrapboer is, maakt het niet geheel verrassend dat beide Lambo’s in het folie zijn gestoken. De auto’s werden op elkaar afgestemd met een turqoise chrome wrap. Subtiel, stijlvol en ingetogen zijn woorden die hier absoluut niet aan de orde zijn. Beide auto’s zijn niet helemaal standaard meer. De Aventador S heeft bijvoorbeeld een nieuwe vaste spoiler en een front lip. De Urus rolt op nieuwe lichtmetalen die er verrassend goed onder passen. Alleen die tyre writing hè Dat is nu toch wel een beetje geweest.

Wanneer de eigenaar van een wrapbedrijf dergelijke auto’s heeft hanteert hij óf een veel te duur tarief, of hij levert heel goed werk af. Ik gok allebei.

Fotocredit: Yianni Charalambous op Instagram