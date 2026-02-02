Volkswagen Golf GTI Edition 50 – het scherpste GTI-feestnummer ooit

De Volkswagen Golf GTI Edition 50 is geen gewone jubileumeditie, maar een echt feestnummer ter ere van 50 jaar GTI.

Dit is de krachtigste én snelste Golf GTI die Volkswagen ooit heeft gebouwd. Onder de motorkap ligt de bekende 2.0 TSI EA888, goed voor 325 pk en 420 Nm, altijd gekoppeld aan een DSG-automaat en voorwielaandrijving. Met een topsnelheid van 270 km/u standaard en een 0-100 tijd van 5,3 seconden laat hij zien dat dit serieus spul is.

Maar het draait niet alleen om rechte-lijnsnelheid. De Edition 50 is ontwikkeld met serieuze bochten in gedachten. Dankzij een flink aangepast onderstel, extra camber, een VAQ-sperdifferentieel en slimme elektronica zoals de Vehicle Dynamics Manager is dit de scherpst sturende GTI ooit. Dat bewijst hij ook op de Nürburgring, waar hij een rondetijd van 7:46.125 neerzet – sneller dan de Golf 7 GTI Clubsport S.