Lezersvraag: Wat vind jij de mooiste modificatie aan een auto?

Omdat een modificatie aan een auto ook best mooi kan zijn!

Vorige week stelden we jullie op deze plek de vraag wat jullie nou de lelijkste modificatie aan een auto vonden. En dat hebben we geweten, de antwoorden stroomden binnen. Er zijn flink wat modificaties die jullie goedkeuring niet kunnen wegdragen, dat blijkt maar weer.

Ik persoonlijk ben niet gek op zwarte wielen onder een auto, maar er werden nog veel meer afknappers genoemd. Wat dacht je van matte lak? Stoer in 2005, nu allang niet meer. Of neppe carbon goodies. Of scheetjes en knalletjes uit de uitlaat, die worden ook niet gewaardeerd.

Maar afzeiken is natuurlijk altijd lekker simpel. En ook een beetje negatief hè? En daarom steek ik de hand in eigen boezem en draai ik de vraag om naar het positieve. Daarom willen wij graag van jou weten wat je de mooiste modificatie vindt aan een auto.

Beetje lager op de pootjes vind ik wel mooi

Ik zal het nog maar eens zeggen, ik ben een originaliteits-nazi. Daarom zat ik ook zo te kwijlen bij het artikel van een paar uur geleden over die gloednieuwe E30 323i die te koop wordt aangeboden. Origineler ga je niet krijgen.

Maar ik kan sommige aanpassingen aan een auto ook heus wel waarderen hoor. En niet alleen op plekken waar je het niet ziet, zoals onder de motorkap. Want extra pk’s zijn altijd goed. Nee, ik hou ook best van uiterlijke aanpassingen. Als ze maar subtiel zijn.

Zo vind ik het vaak helemaal niet verkeerd als een auto iets is verlaagd. En hier geldt dus ook, hou het bescheiden. Een paar centimeters naar beneden geeft (in mijn ogen) het mooiste effect.

Verder kan een ander setje velgen ook wonderen doen. Het liefst ook origineel geleverd op het model van de auto. Dus de velgen van een Bentley Continental onder een VW Golf hoeft dan weer niet wat mij betreft. Maar een setje dat van het topmodel van jouw type auto komt, kan ik dan weer wel waarderen.

Of auto’s die -period correct- zijn aangepast door een tuner vind ik ook leuk. Zoals de extreem foute, maar o-zo vette Brabus CL bovenaan dit artikel. Smullen! Beetje tegenstrijdig, ik weet het, maar tegenstrijdigheid siert de mens, is het niet?

Welke modificatie vind jij mooi?

Maar -en we vallen enorm in herhaling- het gaat er nou juist niet om wat IK vind. Het gaat erom wat JIJ vindt! Daarom heet het ook een lezersvraag en geen auteursvraag. Duh!

Dus, wat vind jij nou de mooiste modificatie op een auto en vooral waarom? En als extra bonus, heb jij deze modificatie ook op jouw eigen auto gezet? Of heb je daar plannen voor?

daarom zeggen wij; laat het weten in de comments en overlaad ons met positivisme!

We kunnen het gebruiken!