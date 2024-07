Novitec maakt de Roma Spider iets minder stijlvol

En toch is het nog steeds een lekker apparaat.

De Roma is de meest stijlvolle Ferrari in jaren. Met zijn klassieke proporties en cleane design is het een ouderwetse schoonheid. Helaas heeft Ferrari de mooiste versie de nek omgedraaid: de coupé. Nu is alleen de Spider nog over, die met zijn ietwat gebochelde achterkant net iets minder mooi gelijnd is.

Dat gezegd hebbende: de Roma Spider is alsnog een fraaie verschijning. Een auto die dus absoluut geen optische tuning nodig heeft. Toch heeft Novitec nu een kit voor de Ferrari Roma Spider.

Gelukkig is Novitec een tuner die weet dat het ook subtiel kan. De Novitec-accesoires op deze Roma Spider vallen dus niet enorm op. Toch zijn ze er wel degelijk: de auto is onder meer voorzien van een nieuwe splitter, diffuser en spoiler, allemaal van carbon. Ook de carbon grille – normaal uitgevoerd in carrosseriekleur – komt bij Novitec vandaan.

Het meest opvallende onderdeel zijn natuurlijk de velgen. Dat komt vooral omdat ze goud zijn, de velgen zelf hadden bij wijze van spreken ook van Ferrari zelf kunnen komen. Ze komen echter van het Amerikaanse Vossen, zoals gewoonlijk bij Novitec. Ze meten 21 voor en 22 inch achter. De auto is tevens met 35 mm verlaagd, middels sportveren.

Met deze instap-Ferrari hoef je geen minderwaardigheidscomplex te hebben, want Novitec heeft ook het vermogen een boost gegeven. In plaats van 620 pk en 761 Nm heb je nu 704 pk en 882 Nm. Genoeg voor een 0-100-sprintje in 3,2 seconden en een top van 325 km/u.