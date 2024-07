Breek: Carlos Sainz tekent bij zijn nieuwe team

Het is officieel: Carlos Sainz heeft zijn zitje voor volgend jaar vastgelegd.

Carlos Sainz mogen we toch wel bij de betere coureurs van het veld rekenen, maar hij had tot vandaag nog geen zitje voor 2025. Een van de grote vraagtekens dit Silly Season is dus: waar gaat Carlos Sainz heen?

Dat kunnen we nu vertellen, want zojuist komt het nieuws binnen dat Carlos Sainz heeft getekent bij Williams. Dit dook gisteren al op als gerucht, maar nu is het helemaal officieel. Hij heeft een tweejarig contract getekend, voor 2025 én 2026 dus. Logan Sargeant kan volgend jaar dus zijn biezen pakken, maar dat zal voor niemand een verrassing zijn.

Carlos Sainz komt bij Williams naast die andere oud-teamgenoot van Max, Alexander Albon. Die laatste heeft een contract tot en met 2027. Williams heeft hiermee dus een puik rijdersduo in handen. Nu hopen dat ze deze twee coureurs ook een waardige auto kunnen bieden.

Voor Sainz is het natuurlijk wel een flinke downgrade. Er zijn echter geruchten dat Sainz onder zijn contract uit kan, mocht Red Bull of Mercedes nog interesse tonen. Bij Mercedes is namelijk sowieso nog een stoeltje te vergeven, en bij Red Bull potentieel ook. Er zou een clause in het contract staan, die Carlos deze vrijheid geeft. Maar dat is vooralsnog alleen een gerucht.