Rij-impressie: Ferrari Roma Spider rondom Mugello

We hadden 1,5 uur de beschikking over een Ferrari Roma Spider in Italië.

Op het schema voor ons bezoek aan de Finale Mondiali 2023 stonden achtereenvolgens de onthulling van de Ferrari 499 P Modificata, de briljante (dure) toevoeging aan het XX programma van Ferrari Corsi Clienti en de onthulling van de nieuwe Ferrari 296 Challenge 2024 auto. Maar er stond ook een testdrive op het programma in het gebied rondom het Mugello circuit. Met een model uit het huidige modellengamma.

Op de zaterdagochtend stond er dus een Ferrari Roma Spider gereed bij de ingang van het Mugello Circuit. Met een routekaart op de passagiersstoel met daarop de verschillende onderdelen van de route vertrokken we ‘met de kap los’ onder een waterig zonnetje voor onze testdrive.

Ferrari Roma Spider

Na de lancering van de Ferrari Roma waar Wouter al in 2020 mee kon rijden kwam Ferrari in maart 2023 met de Roma Spider. Niet onomstreden qua uiterlijk overigens. Ten tijde van de introductie gingen er wel wat stemmen op dat de achterzijde fraaier had mogen zijn. Laat ik dan voor zover het van belang is even daar vol tegenin gaan. Ik vind de Roma Spider niet een beetje, maar VEEL beter geslaagd dan de coupé variant qua looks. Wat mij overigens direct aansprak was het 2+2 concept van deze spider.

Maar 1 blik achterin maakte direct duidelijk dat je achter mijn bescheiden 1,75 meter alsnog zo goed als geen beenruimte hebt. De rugleuning ziet er ook niet erg aanlokkelijk uit voor een rit langer dan enkele minuten.

Maar als het moet kan je er vast sporadisch de kinderen mee ophalen bij de basisschool. Qua afmetingen is de Roma Spider overigens een paar centimeter langer dan de uitgaande Portofino. Optisch lijkt dit eerder andersom omdat de Portofino iets ‘gestrekter’ oogt. Vergelijk je de Roma Spider met een andere roadster met een (te) kleine achterbank, de huidige Mercedes-Benz SL is 5 centimeter langer

De technische specs zijn nog altijd indrukwekkend. Onder de motorkap (voor) ligt een 90 graden V8 met twin turbo’s. 3,9 liter groot met een vermogen van 620 pk bij 5.700-7.500 tpm, dat laatste is direct ook het maximale toerental. Het koppel bedraagt een indrukwekkende 760Nm, dat is beschikbaar vanaf 3.000 tpm. Gekoppeld aan een gewicht van ruim 1.550 kg haalt de Roma Spider vanuit stilstand de 100 km/u na 3,4 sec en de topsnelheid ligt boven de 320 km/u.

Afdoende dus. En niet iets wat wij op de bergachtige wegen en passen rondom Mugello konden uitproberen. De (overigens prachtige) route kenmerkt zich door veel doordraaiers en haarspeldbochten. Dan word je wel geconfronteerd met de stevige A-stijl die er voor zorgt dat je soms rechts en dan weer links van je A-stijl aan het speuren bent naar tegemoetkomende motorrijders op deze zaterdagmorgen.

Waar je verwacht dat wellicht het rijden met de Roma Spider enige finesse van je vraagt en vooral een gevoelige rechtervoet, blijkt dit in de praktijk totaal niet het geval. De Manettino op het stuur stelt je in staat om precies uit 5 verschillende standen de rijmodus te kiezen die bij je past. Met een ‘satisfying’ klik kies je tussen de verschillende standen en heb je het allemaal zelf in de hand.

Onverwacht is finesse wel benodigd bij basic taken als het verstellen van je buitenspiegels. Het haptische systeem dat we kennen van smartphones wil op deze zaterdagmorgen maar niet reageren op de input van mijn vingers. Wat ik ook doe op het paneel links van de scherm achter het stuur. Geen reactie van het systeem. Na enkele pogingen besluit ik dat het beter is om te focussen op de weg voor me.

De km’s en de verschillende onderdelen van de route verdwijnen onder de banden van de Roma Spider in de overigens schitterende exterieurkleur Rosso Portofino. Niet alle passen waarover we rijden zijn voorzien van het nieuwste asfalt maar het GT karakter van de Roma komt hier duidelijk naar boven.

De 20 inch wielen geven veel door, maar het wordt nooit oncomfortabel. Het kan verkeren, maar op deze zaterdagochtend was het droog en voornamelijk zonnig, dus aan grip geen gebrek, zelfs niet wanneer je in de meer dan 90 graden bochten op de passen vlot van onze Belgische collega journalist weg-accelereert. Direct veel vertrouwen dus.

Na enkele bergkilometers is het wel duidelijk dat het bij enig aandringen tussen bochten wel beter is om zelf de teugels beet te pakken van de 8-traps dct versnellingsbak. Door zelf terug te schakelen kan je ten eerste zelf simpel controle houden over het remmen op de motor, maar je bent ook in charge als het gaat om de soundtrack waar deze Roma je ook nog op trakteert, zeker bij terugschakelen.

Zoals je iedereen die zijn hoofd erbij houdt op pad kunt sturen met een ‘standaard’ 992, zo kun je ook de Ferrari sleutel thuis wel laten slingeren. Een Roma Spider als daily? Ja, geen enkel probleem.

Dat waren zo de gedachtes terwijl we de Roma Spider langs de kant van de weg parkeren om het laatste deel van de route in te scannen. Terwijl ik genietend van de omgeving en de zon sta te pielen met een Italiaanse iPhone komt een vriendelijke local polshoogte nemen. Wat ik van de omgeving vond. Ja schitterend! Was mijn antwoord. Indrukwekkend wel natuurlijk die Futa Pas met zijn geschiedenis was daarop zijn antwoord.

Hij herkende mijn vragende blik en legde vervolgens uit dat de Futa pass die ik net gepasseerd was, de locatie is van het grootste Italiaanse oorlogskerkhof waar meer dan 30.000 Duitse soldaten uit de Tweede Oorlog liggen begraven. De regio rondom Mugello is namelijk onderdeel van de ‘Gothic Line’ een verdedigingslinie van de Duitsers om de geallieerden tegen te houden in 1945. Nadat we de koude rillingen er even uitgeschud hadden stapten we weer in voor het laatste stuk van onze route die weer eindigt bij de entree van het Circuit van Mugello.

Zo werd dit naast een mooie route ook nog een indrukwekkende route. Zie overigens op één van de afbeeldingen de route mocht je zelf een keer daar in Toscane in de buurt zijn, het is de moeite waard.

Terug naar de Roma Spider. Één van de welkome innovaties die je terugvindt in dit model is de nieuwe ‘windvanger’. We kennen allemaal de ‘netjes’ en glazen platen tussen hoofdsteunen. De meeste cabrio’s en roadsters worden daar niet fraaier van. Maar bij de Roma Spider kan je een deel van de rugleuning van de achterpassagiers opklappen zodat de luchtwervelingen stoppen.

Het ziet er in eerste instantie wat wonderlijk uit, maar het werkt! Met de hand klap je het deel weg wanneer je bijvoorbeeld een tas wilt plaatsen op de achterbank.

Terwijl we de sleutel weer terug overhandigen aan de aanwezige Ferrari medewerkers lees ik nog even in mijn e-mail terug: “de vanafprijs van de Ferrari Roma Spider is in Nederland € 301.655”. Doe ermee wat je wilt met die info. Ik moet direct denken aan de vraag van Willeme onlangs op de redactie. “Noem 10 auto’s die je wilt hebben, maakt niet uit wat het kost!”. Deze mag erop @willeme.