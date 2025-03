Novitec Purosangue illustreert wat er mis is met het design

Al is de bodykit stiekem best geslaagd.

Ondergetekende is van begin af aan geen fan geweest van de Purosangue. En nee, niet omdat het een SUV is. De Maserati Levante laat zien dat een SUV er gewoon prima uit kan zien. Het probleem is dat de proporties van de Purosangue – wat mij betreft – voor geen meter kloppen.

Dit wordt geïllustreerd door de nieuwe Novitec-versie van de Purosangue. Af fabriek heeft de Purosangue een dikke zwarte rand om de wielkasten, wat de proporties nog enigszins maskeert. Novitec heeft deze echter mee gespoten, wat de rare verhoudingen blootlegt. De Purosangue ziet eruit als een mule waarbij een carrosserie van een kleiner model op een groter platform is geplaatst.

Enfin, tot zover mijn mening, laten we het hebben over de Novitec Purosangue. We zagen eerder al een Purosangue van de Duitse tuner, maar toen hadden ze alleen de uitlaat en de velgen aangepast. Nu heeft de auto een complete bodykit gekregen.

We zien onder meer verbrede wielkasten (die de auto 6 cm breder maken), extra sleuven op de motorkap en de nodige carbon accessoires. Het sluit allemaal wel goed aan op het originele design, dat moeten we Novitec nageven. Dit ziet er 100 keer beter uit dan de Mansory Purosangue, waar lukraak onderdelen tegenaan gesmeten zijn.

De Purosangue heeft ook andere wielen gekregen, die zoals gewoonlijk geproduceerd zijn door het Amerikaanse Vossen. De velgen zijn voor de verandering niet groter dan de originele exemplaren, ze zijn ‘gewoon’ 22 inch voor en 23 inch achter.

Het hoogtepunt is echter de uitlaat, waar we al eerder over schreven. Dit resulteert in een briljant geluid. Bekijk ook vooral even de onderstaande video. We durven wel te beweren dat dit de best klinkende SUV is die je kunt kopen: