Mansory Purosangue is het absolute toppunt van wansmaak

Ah, zo kennen we Mansory weer.

We begonnen ons bijna zorgen te maken na het zien van de Mansory Range Rover Sport. Die was namelijk lang niet zo wanstaltig als we gewend zijn van de Duitse tuner. Gelukkig blijkt Mansory het kunstje nog niet verleerd te zijn. Integendeel, met de Mansory Pugnator hebben ze zichzelf overtroffen.

De Pugnator is Mansory’s versie van de Purosangue en deze is weer ouderwets wanstaltig. De standaard Purosangue kun je met een beetje fantasie nog mooi vinden, maar Mansory heeft deze auto werkelijk van alle elegantie ontdaan. De ontwerpers zijn nu waarschijnlijk met een mes hun ogen aan het uitsteken.

Mansory heeft de Purosange volgehangen met een kolderieke hoeveelheid aftermarket onderdelen, die allemaal zijn uitgevoerd in rood forged carbon. Het geheel ziet eruit als een auto die ontploft is en vervolgens met lijm weer aan elkaar geplakt is.

Het interieur kon ook niet ontsnappen aan een Mansory-behandeling. Dit heeft de tuner van top tot teen opnieuw bekleed in wit leer met rode accenten. Ook is er rood carbon verwerkt in het interieur. Als je wit met rood niet smakeloos genoeg vindt, kun je uiteraard ook iedere andere kleurstelling bestellen.

De Mansory Pugnator heeft ook nog ietsje meer vermogen dan een huis-tuin-en-keuken-Purosangue. De cross-over levert nu 755 pk, 30 pk meer dan standaard. Dat is te danken aan een nieuw uitlaatsysteem en een beetje chiptuning. Ga je dat verschil merken? Waarschijnlijk niet.

Wat deze conversie moet kosten is niet bekend, maar iedere euro die je aan Mansory geeft is er een te veel.