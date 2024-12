Novitec Purosangue is de best klinkende cross-over ooit [Video]

Dit geluid heb je echt nog nooit uit een cross-over of SUV horen komen.

Je kunt van alles vinden van een Ferrari cross-over (een SUV mogen we het niet noemen), maar de auto heeft ten minste wel een USP. Er is namelijk geen één concurrent met een V12. De Rolls-Royce Cullinan heeft ook een V12, maar dat is toch echt een heel ander soort auto.

In een Cullinan moet de V12 fluisterstil zijn werk doen, maar in een Ferrari kan een V12 niet genoeg herrie maken. Dat snappen ze bij Novitec als geen ander. Een 812 Novitec doet zelfs Formule 1-auto’s verbleken. En nu hebben ze ook een uitlaatsysteem voor de Purosangue.

Novitec stelt niet teleur: de Purosangue klonk al goed, maar het geluid wat er nu uit komt is echt waanzinnig. Het geluid kan nog steeds niet tippen aan een 812 (die draait meer toeren), maar voor het type auto is echt uniek. Als je dit ding in de verte hoort aankomen, sta je toch raar te kijken als het een cross-over is.

Het uiterlijk heeft Novitec vooralsnog ongemoeid gelaten. Ze hebben de Purosangue alleen voorzien van gigantische 23 inch gesmede velgen, in combinatie met spoorverbreders en veren die de auto 2,5 á 3 centimeter verlagen. Novitec kennende zullen er later ook nog wel wat carbon goodies komen en wellicht ook nog motorische tuning.

De leukste upgrade is in ieder geval alvast te bestellen, in de vorm van het uitlaatsysteem. Bekijk ook vooral even de bovenstaande video: dit is geen muziek of gelul, maar viereneenhalve minuut pure V12-p*rno.