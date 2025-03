1.000 pk sterke 992 crasht op een nat Assen [Video]

Naast een Ferrari is er gisteren ook nog een Porsche in de kreukels gereden.

Er sneuvelen de laatste tijd aardig wat dikke auto’s in Nederland. Eerder deze maand zijn er al een 812 Superfast en een Mansory Bentayga gecrasht en gisteren nog een 296 GTS. Dat was niet eens de enige crash van de dag: op Assen ging het mis met een Porsche 992 Turbo S.

Dit gebeurde tijdens het evenement Auto Madness op Assen. Het hoogtepunt van dit event waren drag races. Hartstikke leuk natuurlijk, maar het was wel nat op de baan. Dat maakte het toch een beetje spannend voor de bestuurders.

Helaas wist de Porsche 992 Turbo S-bestuurder (die zich identificeert als The Stig) zijn auto niet in een rechte lijn te houden. Zoals je kunt zien in de video breekt de achterkant uit en vliegt de Porsche regelrecht de muur in. Een 992 Turbo is niet de eerste auto waarbij je dat zou verwachten, maar ja, een natte baan is toch tricky. Bovendien was deze auto niet helemaal standaard…

De auto is getuned door het Britse ESMotor. Op social media wordt geroepen dat deze auto 1.200 pk of zelfs 1.400 pk heeft. Dat is overdreven, maar volgens tuner heeft deze auto 1.000 pk op methanol en 950 pk Euro 98. Dat is alsnog heel veel. Iets té veel, zo is dus gebleken.

Crashen voor een groot publiek is natuurlijk vrij pijnlijk en daar komt nog bij dat je in principe niet verzekerd ben op een circuit. Tenzij de eigenaar speciaal een verzekering heeft afgesloten voor het evenement.

Video: Exoticcarspotters

Foto’s: @ciscarmedia, via Autoblog Spots