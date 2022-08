Feit: nieuwe Urus is sneller dan de Bentley Bentayga

Weet je dat ook weer. De nieuwe Lamborghini Urus is de snelste op Pikes Peak onder de SUV’s.

Het is een beetje een dooddoener hè. Meestal is een nieuwe auto beter en sneller dan zijn voorganger. Net dat de nieuwe iPhone straks een betere processor en camera heeft. Maar het gaat hier om Pikes Peak International Hill Climb. Waar Lamborghini met de nieuwe Urus aan de gang ging.

Eerder deze week al aan bod gekomen in een teaser, maar nu heeft Lambo daadwerkelijk nieuws te melden. De onthulling van de vernieuwde Urus staat gepland voor Pebble Beach, is de verwachting. Na de introductie in 2018 is het immers de hoogste tijd voor een feestlift.

Met de nieuwe Lamborghini Urus hebben de Italianen in elk geval een record te pakken. Op Pikes Peak blijkt het een belachelijk snelle SUV te zijn. Met een tijd van 10:32.064 snelde de Urus de 4302 meter klim naar boven. Het vorige record was met een tijd van 10:49.902 in handen van de Bentley Bentayga. Ter vergelijking: de huidige Urus deed de klim in 2014 met een tijd van 12:35.610.

Welke magie Lamborghini heeft toegepast om de Urus sneller te maken zeggen ze niet. Dat is vermoedelijk nog een geheimpje tot de onthulling. Wel heeft de Italiaanse autofabrikant bekendgemaakt dat de recordauto was uitgerust met de ‘standaard twin-turbo V8’. Over het vermogen laten ze dan weer niets los.

Het record werd gereden met een enigszins aangepaste auto voor de veiligheid. Denk aan een rolkooi, kuipstoelen met zespuntsgordels en een brandblusser. De auto stond op Pirelli P Zero Trofeo R rubber. Voor 285/40 R22 en achter 325/35 R22.

De nieuwe Lamborghini Urus is nu de snelste SUV op Pikes Peak. Kom maar door met die onthulling!