Brabus overtreft Mercedes met de EQS

Brabus zegt verbeteringen te hebben toegepast waardoor de Mercedes EQS nog beter is geworden.

Normaal gesproken pakt Brabus dikke AMG’s en overige Mercedes-modellen aan. Tegenwoordig doen ze ook andere merken zoals Rolls-Royce en Porsche. Maar het Duitse Brabus is ook niet vies van elektrische auto’s. Met de Mercedes EQS pakken ze het elektrische vlaggenschip aan. Naar eigen zeggen hebben ze de auto zelfs beter weten te maken.

Alleen een flink accupakket in een EV proppen is geen garantie voor succes. Er komt nog veel meer bij kijken. Denk aan software, maar ook de aerodynamica. De lijnen van een EQS zijn al een stuk gunstiger dan bijvoorbeeld een SUV. Vandaar dat de theoretische actieradius van de Benz best indrukwekkend is. Maar het kan nog beter, ontdekten ze bij Brabus.

Met een aantal aanpassingen aan het uiterlijk van de elektrische auto is de luchtstroom verbeterd en de aerodynamische lift met 40 procent verminderd. Een aantal van die aanpassingen zijn nieuwe velgen, BRABUS SportXtra ophanging en carbon goodies rondom.

Dan moet je wel voor de Monoblock M velgen gaan zoals de foto in de windtunnel. Het andere setje wielen zijn de 22 inch grote Monoblock Z “Platinum Edition”.

De tuning voegt dus daadwerkelijk wat toe. Het zou de actieradius ten goede moeten komen én de auto stabieler maken tijdens het rijden. Je krijgt er ook nog eens een gigantisch dikke Mercedes EQS voor terug met deze Brabus.