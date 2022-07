Zandvoort wordt de Lewis Hamilton onder de circuits

In een update in Zandvoort is vanmorgen nieuwe informatie bekendgemaakt over de F1 Dutch Grand Prix 2022.

Over minder dan twee maanden is het alweer zover. Dan zal de tweede Dutch Grand Prix verreden worden. Dit weekend staat de Historic Grand Prix Centraal op Zandvoort. De organisatie van de Nederlandse Formule 1-race maakt van de gelegenheid gebruik om nieuwe informatie te delen over de aankomende GP.

Vorig jaar verwelkomde de organisatie 110.000 bezoekers per dag. Dat zullen er dit jaar veel meer zijn. Vanwege corona was de organisatie genoodzaakt een derde van de verkochte tickets te schrappen.

Als Lewis Hamilton een circuit zou zijn dan kom je uit op Zandvoort. Echt waar. Vandaag heeft de organisatie nogmaals uitgesproken welke duurzame ambities ze allemaal wel niet hebben. Aangezien Hamilton de groenste coureur is van het veld is het vergelijk snel gemaakt.

Eerder werd al bekend dat auto’s niet welkom zijn in september. Daarnaast wil de Dutch Grand Prix in 2030 volledig CO2 neutraal zijn. Vorig jaar kwam slechts 2 procent van de bezoekers met de auto. 38 procent kwam met de fiets. Voor dit jaar is het plan als volgt. 36% fiets, 35% trein, 8% lopen, 3% Bus, 13% MAAS. Wat dat laatste betekent weet niemand. Misschien per boot vanuit Rotterdam?

DRS

Verder komt er dit jaar geen groot podium, maar diverse kleine podia. Het baanprogramma zal bestaan uit Formule 1, 2, 3 en de Porsche Supercup.

Er is nog een discussie gaande of er een DRS-zone moet komen ter hoogte van de Arie Luyendijk. Dit zou goed uitpakken voor Mercedes, want dan is er sprake van minder porpoising. Van alle raceteams heeft Mercedes er tot nu toe in het seizoen het meeste last van gehad. De organisatie hoopt in elk geval dat de DRS open kan.

Contract 2024-2025

De organisatie hoopt nog jarenlang de F1 te kunnen organiseren op het circuit van Zandvoort. Voor het contract van 2024-2025 lopen er gesprekken met sponsoren. Zonder voldoende sponsoren kan het feest niet doorgaan. Dan is er natuurlijk ook nog de kaartverkoop, maar daar maakt de organisatie zich geen zorgen over. Nederlandse fans willen er maar wat graag bij zijn.