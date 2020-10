Nu te bestellen de Alpine Color Edition! - Autoblog.nl

Tot eerste kwartaal 2021 neemt Alpine nog orders aan voor deze Special Edition

Wij zijn fan van de Alpine A110, zowel van de originele versie uit 1962 als van de meer dan geslaagde reïncarnatie die je nu gewoon bij Alpine Centre Soestdijk kunt bestellen. Hoewel, ‘gewoon’… Er is nu een versie die nog maar een aantal maanden te bestellen is. Dus je doet jezelf te kort wanneer je het voornemen om zo’n speciale kleur uitstelt.

Alpine GT Légende

Bij Alpine Centre Soestdijk kom je in 2020 nog twee speciale versies tegen. De eerste is de gelimiteerde Special Edition van de Alpine A110, namelijk de Alpine GT Légende. Een versie die slechts in een oplage van 400 stuks wordt geproduceerd in de fabriek in Dieppe.

De GT Légende herken je aan een bijzonder bruin lederen interieur, glanzende carbon delen, een bijpassende lederen tassen set en natuurlijk een plaque waarop staat welk nummer het betreft uit de serie van 400.

A110 Color Edition

Daarnaast is de Alpine leverbaar als A110 Color Edition 2020, in de unieke kleur Sunflower Yellow. De techniek en de specificatie zijn hetzelfde als die van het topmodel A110S. Dat betekent dus 292 pk, 40 pk meer dan de A110 Pure of Légende en een sprint van 0 naar 100 km/u in 4,4 seconden.

De naam Color Edition 2020 zegt het al. Deze versie is alleen nog de komende maanden te bestellen. Naast de exterieurkleur is de Color Edition ook uitgerust met speciale matte 18 inch GT Race velgen en zwarte details in de koplampen. In het interieur vind je bij deze Edition unieke gele en grijze accenten.

Lukt het echt niet om voor eerste kwartaal 2021 bij Alpine Centre Soestdijk langs te gaan OF wil je zelf meer inspraak in de uitrusting? Dan is het goed om te weten dat je met Atelier Alpine jouw A110 Pure, S of Légende nu, maar ook in 2021, uit kunt rusten met 1 van de 29 beschikbare exterieurkleuren!

Proefrit Alpine 110

Natuurlijk is het mogelijk om een proefrit te maken met een Alpine A110. Maak online een afspraak bij Alpine Centre Soestdijk. Dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat jij de Alpine A110 op jouw lijstje zet met goede voornemens voor 2021. Wil jij er echter één in de 2020 Color Sunflower Yellow, dan moet je die goede voornemens iets vroeger oppakken en zorgen dat je voor einde van kwartaal 2021 aan tafel zit bij Alpine Centre Soestdijk.