A110 Légende GT is de dikste Alpine - Autoblog.nl

Met de A110 Légende GT voor modeljaar 2021 heb je eigenlijk alles wat je maar kunt wensen.

Een van de meest begeerlijke sportwagens van dit moment is de Alpine A110. De auto is ontworpen om de bestuurder een zo groot mogelijke grijns op zijn gezicht te bezorgen. Daar slaagt de auto enorm goed in. De A110 is er in diverse smaakjes: de eenvoudige doch doelmatige ‘Pure’, een luxe A110 ‘Légende’ met een hoedtik naar het verleden en een sportieve A110 ‘Version S’, ofwel de A110S.

Mocht je denken: ik wil die Légende-uitvoering met 292 pk, dan kwam je van een koude kermis thuis. Tot nu dan, want verrek: hier is de A110 Légende GT! Die was er vorig jaar ook, maar dat was slechts een iets luxere Légende. Nu is de Légende GT een iets luxere én snellere versie. Snap jij het nog? Zie het zo: dit is gewoon de dikste en A110.

Uitrusting

De A110 Légende GT komt er in twee kleuren: Mercury Silver en Abyss Blue. Kies je voor zilver, dan krijg je de zwarte Sabelt Comfort-kuipstoelen. De blauwe heeft bruin leder. Daarnaast krijg je 18” ‘Grand Prix’-velgen, LED-achterlichten en gouden remklauwen. Die laatste kun je overigens ook gewoon bestellen op een A110 (als je de remmen-upgrade hebt aangevinkt). Verder krijg je een alcantara-esque hemelbekleding, aluminium pedalen en exclusieve vloermatten.

De 1.798 cc grote viercilinder komt rechtstreeks uit de A110S. Dus met een vermogen van 292 pk (bij 6.400 toeren) en 320 Nm (bij 2.000) toeren. Ook hier heb je standaard de zeventraps ‘EDC’-automaat met dubbele koppeling. De iets meer dan 1.100 kilogram zware Alpine A110 Légende GT sprint in 4,4 seconden naar de 100 km/u en kan op de Autobahn 250 km/u halen. In tegenstelling tot Renault doet Alpine niet aan begrenzing op 180 km/u.

Prijs A110 Légende GT + concurrentiepositie

Interesse? Goed nieuws! De Alpine A110 Légende GT komt namelijk naar Nederland! Je kunt ‘m direct bestellen bij de Alpine-dealer. Er is er eentje in Hengelo en de andere is gevestigd in Soestdijk. Dan het enige nadeeltje van de auto: zijn prijs. De Légende GT kost namelijk 81.390 euro. Als we ‘m vergelijken met andere speciale uitvoeringen van compacte sportwagens met soortgelijke prestaties komen we op onderstaand overzicht uit. Ergo, de A110S Légende GT is duur, maar de concurrentie is aanzienlijk prijziger:

Lotus Elise Final Edition 240* | € 78.540

Alpine A110 Légende GT | € 81.390

BMW Z4 M40i | € 82.251

Audi TT S Coupé Competition quattro | € 95.873

Porsche 718 Cayman T PDK | € 98.211

Jaguar F-Type P300 R-Dynamic | € 99.688

*exacte prijzen niet bekend, dit exemplaar staat bij Van der Kooi te koop.