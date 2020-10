Novitec maakt de Ferrari Monza SP1 nóg begeerlijker - Autoblog.nl

Gelukkig is Novitec een tuner die zich in kan houden als het moet.

De laatste jaren heeft Ferrari een aantal auto’s uitgebracht die in eerste instantie gemengde gevoelens opriepen qua design. Gelukkig brachten ze tegelijkertijd ook een aantal auto’s uit waarmee ze bewijzen dat ze het tekenen van een meesterlijke ontwerpen nog niet verleerd zijn. De Monza was een van de auto’s.

Gevoelsmatig zijn de Monza SP1 en SP2 nog maar net onthuld, maar het is toch al meer dan weer twee jaar geleden. Met het simpele ontwerp en het ontbreken van een dak zijn de auto’s een zeer geslaagde hommage aan de racewagens van weleer. Niets meer aan doen, zou je denken. Daar dachten ze bij Novitec echter anders over.

Daarom is hier nu de Ferrari SP1 Monza volgens Novitec. Zowel optisch als motorisch hebben ze de auto een upgrade gegeven. Gelukkig weet Novitec, in tegenstelling tot bepaalde concurrenten, wanneer ze het subtiel moeten houden.

Om te beginnen is het vermogen opgekrikt naar 844 pk. Standaard beschikt de Monza al over 810 pk. Daarmee is het de krachtigste V12 die Ferrari ooit in een straatauto stopte. Novitec heeft hier nog wat meer uit weten te halen door een nieuw uitlaatsysteem met metalen katalysators te installeren.

De uitlaat is optioneel met een bladgoud leverbaar. Dit is uiteraard niet vanwege de esthetische kwaliteiten van goud, maar vanwege de hittewerende eigenschappen van het materiaal. Dat was ook de reden dat Gordon Murray de motorruimte van de F1 met bladgoud bekleedde.

Met de upgrade van Novitec is de Ferrari SP1 Monza nu zo mogelijk nog sneller. 0-100 km/u duurt slechts 2,8 seconden. De precieze topsnelheid is niet bekend, maar die ligt ver boven de 300 km/u. Een helm is dus geen overbodige luxe, want anders fungeert je gezicht als vliegenkerkhof.

Qua design is de Ferrari SP1 Monza een auto die geen upgrades nodig heeft en gelukkig begrijpt Novitec dat. Het enige wat de tuner qua uiterlijke aanpassingen heeft gedaan is dan ook het installeren van nieuwe velgen. Deze zijn gefabriceerd door Vossen en meten 21 van voren en 22 inch van achteren. Novitec heeft de Monza daarnaast nog iets dichter bij het asfalt gelegd, 35 mm om precies te zijn.

Uiteindelijk zul je van het extra vermogen waarschijnlijk niet veel merken, maar je oren zullen waarschijnlijk wel ondervinden dat deze Monza niet standaard is. Het moet een unieke ervaring zijn om in dak- en voorruitloze auto te rijden die zo snel is én een jankende V12 heeft.