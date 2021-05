Deze Alpine A110 is schreeuwend duur - Autoblog.nl

Het enige verschil met een normale Alpine A110? De kleuren.

De Alpine A110 kun je rustig een kunstwerkje noemen. 252 pk op een gewicht van 1.098 kg, in een sportwagen met een fraai retrodesign: dat zijn wel dingen waar je als petrolhead blij van wordt. Nu komt Alpine met een A110 waar niet alleen autoliefhebbers blij van moeten worden, maar ook kunstliefhebbers.

De Fransen hebben namelijk een kunstenaar in de arm genomen om de Alpine A110 wat kunstzinniger te maken. Hun keuze is gevallen op Felipe Pantone. Mocht je niet bekend zijn met zijn werk: Felipe is een Argentijns-Spaanse kunstenaar die zich bezig houdt met “dynamiek, transformatie, digitale revolutie en thema’s gerelateerd aan de huidige tijd.”

Dat laatste is regelrecht afkomstig van de website van Felipe Pantone, het duiden van zijn creaties laten we graag aan de kunstcritici over. Wat voor nu belangrijk is: Felipe Pantone mocht losgaan op een Alpine A110. Daarvoor heeft hij zich langdurig verdiept in de geschiedenis van Alpine. Of dat echt zo is zullen we nooit weten.

Het resultaat is in ieder geval een zwarte Alpine die uitgedost is allerlei geometrische patronen in de kleuren zwart, wit, blauw en rood. Deze moeten de auto er zelfs in stilstand snel uit laten zien. We moeten het Felipe nageven: dat is best goed gelukt.

Je denkt misschien dat dit een digitaal ontwerp is dat vervolgens afgedrukt is op een wrap, maar zo makkelijk heeft de kunstenaar het er niet vanaf gebracht. Alle ingewikkelde patronen die je ziet zijn namelijk met de hand aangebracht. Daar zit dus weken werk in.

Als je denkt dat dit een one-off is, heb je het weer mis. Er worden namelijk vier Alpine A110’s beschilderd door Felipe Pantone. Hij hoeft zich dus niet te vervelen tijdens corona. Het eerste exemplaar wordt dit weekend onthuld tijdens de GP van Monaco.

Dan nu het meest schokkende gedeelte van dit bericht: de prijs. Deze Alpine A110S moet namelijk €125.000 kosten, inclusief belastingen. Voor de goede orde: een normale A110S kost in Nederland €71.000, exclusief bpm en inclusief btw. Dure verf dus, op deze Alpine.