Nieuwe BMW iX3 doet 1.000 km op één acculading!

Hoppakee!

Of de nieuwe BMW iX3 mooi is of niet, daar kunnen we over discussiëren, maar aan de specificaties ligt het in ieder geval niet. BMW heeft met deze auto een belangrijke stap voorwaarts gezet. De iX3 heeft 805 kilometer range en kan snelladen met 400 kW. Daar kun je mee thuis komen!

Om te demonstreren dat je in de praktijk nóg verder kunt komen heeft BMW nu een indrukwekkende prestatie neergezet: 1.000 kilometer op één acculading. Ze hebben met de iX3 zonder te laden van de fabriek in Hongarije naar BMW Welt in München gereden.

Uiteraard moesten ze wel alles uit de kast trekken om dit voor elkaar te krijgen. Zo hebben ze snelwegen vermeden en de airco, verwarming en radio uit gelaten. Zelfs de richtingaanwijzers werden niet gebruikt (echt waar, kijk maar naar de video). Dit alles zorgt ervoor dat de iX3 de 1.000 kilometer haalde. Bij aankomst hadden ze zelfs nog 20 kilometer over.

Overigens is dit bij lange na geen wereldrecord. Dat is in handen van Chevrolet. Zij noteerden 1.704 kilometer met de Silverado EV. Die auto heeft echter een accu die bijna twee keer zo groot is (200 kWh vs. 108,7 kWh). Bovendien reed deze auto grote delen van de rit maar 30 á 40 km/u. Ook al heeft Chevrolet het wereldrecord, de BMW is gewoon efficiënter.

Goed, die 1.000 kilometer is misschien lastig te reproduceren, maar 700 á 800 kilometer range moet te doen zijn. Daarmee heeft BMW gewoon een puik product in handen. Mocht je interesse hebben, dan is de iX3 te bestellen vanaf €70.521,10.