Niet schrikken, het is de neus van de nieuwe BMW iX3

De nieuwe BMW iX3 heeft een lekker uitgesproken neus.

Ik begin eindelijk door te krijgen wat ze bij BMW aan het doen zijn. De uitgesproken grille van de M3 en M4, daar zat een hele designfilosofie achter. Nu met de komst van de nieuwe iX3 begin ik dit eindelijk door te hebben.

De BMW M3 en M4 hebben een varkensneus, maar met de nieuwe iX3 gaat BMW verder in het dierenrijk. Serieus, ben ik de enige? In aanloop naar de onthulling op de IAA in september heeft de Duitse autofabrikant een teaser gedeeld van de nieuwe iX3. We krijgen het frontje te zien. Tenminste, bij schemering. Dit zie jij in je achteruitkijkspiegel bij zonsopgang- en zonsondergang.

Nieuwe iX3

Het volgende dier dat BMW als inspiratie heeft gebruikt is de kerkuil, denk ik. Waar de M3 lekker dik is met zijn varkenssnoetje, zien we hier ranke grille met scherpe verticale lijnen. Het doet mij denken aan het snuitje van een kerkuil. Nu al benieuwd wat het volgende dier gaat zijn dat de inspiratie is voor een nieuw BMW-model.

Alle gekheid op een stokje. De nieuwe BMW iX3 is de eerste volledig elektrische model volgens de nieuwe designfilosofie van het merk. Het is de tweede generatie van deze SUV en moet het gaan opnemen tegen onder andere de Tesla Model Y.

Met de komst van de huidige generatie BMW X3 had het merk niet meteen een iX3 paraat. Waar de vorige X3 en iX3 sterk op elkaar leken, krijgt de Neue Klasse iX3 een geheel eigen smoel.

Je kunt nu alvast wennen aan het gezicht van dit model. Lang wachten op de onthulling hoef je niet. De IAA is om de hoek en belooft een waar Duits feestje te worden. Naast BMW komen ook merken als Mercedes-Benz en Audi met groot nieuws.

Bevalt dit nieuwe front je? Of ben je geen fan van de kerkuil?