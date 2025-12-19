Dit is de nieuwe auto van Andy van der Meijde

Een nieuwe studio voor zijn YouTube-serie?

De carrière van een sporter duurt vaak maar een paar jaar. Daarna vallen de atleten in het bekende zwarte gat. De een blijft in de sport actief als analist of trainer, de ander kiest voor een compleet ander pad. Zo ook Andy van der Meijde.

De ex-voetballer is inmiddels ook in de autowereld bekend. Vele BN’ers zijn bij Van der Meijde ingestapt voor de YouTube-serie ‘Bij Andy in de auto’. Een soort Mijn Auto, maar dan altijd in dezelfde BMW en zonder échte liefhebbers.

Om de zoveel tijd heeft Andy van der Meijde een nieuwe auto nodig als studio voor zijn online serie. Dat moment is nu. De oud-speler van onder andere Ajax en PSV stapt in een gloednieuwe BMW XM Label. Het blijft toch een voetballer.

De nieuwe auto van Van der Meijde

De BMW van Andy is de topversie van de XM, die tegenwoordig ‘XM Label’ heet. Het ‘Red’-gedeelte laat BMW sinds kort weg. De specificaties van de Label Red blijven gelukkig wel overeind. In het vooronder ligt een 4,4-liter hybride twinturbo-V8 die je ook in de M5 tegenkomt.

Er komt 748 pk en 1.000 Nm uit. Dankzij een 25,7-kWh batterij kan Van der Meijde ook zo’n 80 kilometer op stroom rijden. Daar lijdt het gewicht dan wel weer onder. De massa rijklaar is een gigantische 2.795 kilo.

Hoe duur is de BMW van Andy?

Het toch al niet ingetogen uiterlijk van de XM is nog wat verder vervreemd. Op motorkap vinden we een nieuwe deel boven de krachtbron, de bumpers zijn uitgebreid en er zit een grotere dakspoiler op. Aan de binnenkant zien we de twee tronen voor de YouTube-serie, inclusief een BMW XM-kussentje.

Dit alles heeft natuurlijk een prijskaartje. De kentekengegevens verklappen de catalogusprijs. Begin 2024 had de BMW XM Label van Andy van der Meijde een nieuwprijs van 217.987 euro. Peperduur, zou je kunnen zeggen. Voeg daar nog een overdaad aan opties en extra onderdelen aan toe en je gaat al snel over het kwart miljoen heen.

Foto’s: Instagram / Dusseldorp