Dit is de nieuwe auto van Andy van der Meijde

Een nieuwe studio voor zijn YouTube-serie?
De carrière van een sporter duurt vaak maar een paar jaar. Daarna vallen de atleten in het bekende zwarte gat. De een blijft in de sport actief als analist of trainer, de ander kiest voor een compleet ander pad. Zo ook Andy van der Meijde.
De ex-voetballer is inmiddels ook in de autowereld bekend. Vele BN’ers zijn bij Van der Meijde ingestapt voor de YouTube-serie ‘Bij Andy in de auto’. Een soort Mijn Auto, maar dan altijd in dezelfde BMW en zonder échte liefhebbers.
Om de zoveel tijd heeft Andy van der Meijde een nieuwe auto nodig als studio voor zijn online serie. Dat moment is nu. De oud-speler van onder andere Ajax en PSV stapt in een gloednieuwe BMW XM Label. Het blijft toch een voetballer.
De nieuwe auto van Van der Meijde
De BMW van Andy is de topversie van de XM, die tegenwoordig ‘XM Label’ heet. Het ‘Red’-gedeelte laat BMW sinds kort weg. De specificaties van de Label Red blijven gelukkig wel overeind. In het vooronder ligt een 4,4-liter hybride twinturbo-V8 die je ook in de M5 tegenkomt.
Er komt 748 pk en 1.000 Nm uit. Dankzij een 25,7-kWh batterij kan Van der Meijde ook zo’n 80 kilometer op stroom rijden. Daar lijdt het gewicht dan wel weer onder. De massa rijklaar is een gigantische 2.795 kilo.
Hoe duur is de BMW van Andy?
Het toch al niet ingetogen uiterlijk van de XM is nog wat verder vervreemd. Op motorkap vinden we een nieuwe deel boven de krachtbron, de bumpers zijn uitgebreid en er zit een grotere dakspoiler op. Aan de binnenkant zien we de twee tronen voor de YouTube-serie, inclusief een BMW XM-kussentje.
Dit alles heeft natuurlijk een prijskaartje. De kentekengegevens verklappen de catalogusprijs. Begin 2024 had de BMW XM Label van Andy van der Meijde een nieuwprijs van 217.987 euro. Peperduur, zou je kunnen zeggen. Voeg daar nog een overdaad aan opties en extra onderdelen aan toe en je gaat al snel over het kwart miljoen heen.
Foto’s: Instagram / Dusseldorp
Reacties
alcantara zegt
Komt deze dan daadwerkelijk in de privé collectie, of is dit weer zijn zoveelste halfjaarlijkse lease/promotiebak wissel? Verder vind ik het gewoon een lelijk lomp busje. Dan nog liever een ID Buzz (qua looks).
307-2.0-chipped zegt
Kolere de tandjes, wat een draak van een ”auto”….
lekkerlinksrijden zegt
Ik twijfel wat op dit moment de lelijkste BNW is, dit gedrocht of de IX2. Doen beide een gooi naar de troon
Mini Joe zegt
Voor dat geld had hij toch een echte auto kunnen kopen?
Neptukker zegt
De BMW dealer kan dat hok wel missen voor een tijdje. Stond vast in de showroam stof te vangen want weldenkenke mensen lopen met een grote boog om deze miskraam op wielen heen. Andy mag een tijdje met de winkeldochter rijden en daarna mag die de schredder in.
Neptukker zegt
kniesoor zegt
Voor het programma van Van der Meijde is zo’n ding meer op z’n plaats dan een Skoda Fabia o.i.d. Maar man man man, wat een wanstaltig orgel.
Jens_Roadster zegt
Wat een lelijk hok blijft dat toch ook, al meerdere keren in het echt gezien maar 🤢🤮
Johanneke zegt
Mooi eh, iedere beetje autojournalist noemt de XM 1 van de slechtste nieuwe auto’s die je kan kopen, een grote faal van BMW, dat soort dingen. En dit soort lui denken kiek mij nou.
BMW schijnt deze auto ook weer uit productie te nemen binnenkort. Zodra ze met de G klasse concurrent komen iig. Dit had hun G klasse moeten worden, maar het ding kan niks off road. En als je een snelle BMW wilt, dan koop je een snelle BMW. Niet de langzaamste, en toch de duurste M auto die ze verkopen.
Marco(s) zegt
Ik durf het bijna niet te schrijven maar hoe vaker ik M in het echt zie hoe vetter ik hem vind. Deze specifieke is een beetje te veel van het “goede” maar “gewoon” een zwarte of donkergrijze kan ik wel pruimen. Anyway, zakelijk is dit, in België, niet meer echt interessant. Dan is een i5 M60 touring met alle toeters en bellen natuurlijk de slimmere keuze.
Marco(s) zegt
