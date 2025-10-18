De nieuwe BMW iX3 is een schot in de roos

De orders overtreffen de verwachtingen.

De nieuwe iX3 is een ontzettend belangrijk model voor BMW. Dit is het eerste model in de langverwachte Neue Klasse-reeks. Met de iX3 slaat BMW een nieuwe weg in qua design én lanceren ze hun eerste 800V-platform. Ondergetekende vindt het vooral een lomp apparaat met een nietszeggende designtaal, maar dat geheel terzijde.

Er zijn genoeg mensen bij wie de nieuwe iX3 wél in de smaak valt. Op basis van de eerste signalen lijkt het een schot in de roos te zijn. De marketingbaas van BMW Duitsland laat weten dat ze in de eerste zes weken al 3.000 orders binnen hebben gekregen.

Dat klinkt niet indrukwekkend als je hoort dat Audi in China 10.000 orders in een half uur heeft genoteerd, maar voor Duitsland zijn dit goede cijfers. Het aantal bestellingen voor de iX3 overtrof namelijk dat van de X3 met verbrandingsmotor. Voor alle duidelijkheid: deze twee modellen blijven gewoon naast elkaar bestaan.

Nu is het nog een beetje vroeg om uitspraken te doen over het succes, maar BMW is in ieder geval tevreden. Sterker nog: ze zijn een beetje bezorgd dat ze niet aan de vraag kunnen voldoen in 2026. Ze gaan hun best doen om de levertijden acceptabel te houden.

BMW laat er in ieder geval geen gras over groeien. De nieuwe iX3 werd vorige maand onthuld en de productie moet nog deze maand van start gaan. Daarvoor heeft BMW een gloednieuwe fabriek opgetuigd in Hongarije.

In Nederland is de iX3 te bestellen vanaf €70.521. Dat is niet niks, maar dan krijg je wel 469 pk en 805 kilometer range. Later zullen er ook nog goedkopere versies volgen. De iX3 heeft dus zeker potentie om ook in Nederland een succes te worden.

Bron: Automobilwoche