BREEK: Dit is de prijs van de nieuwe BMW iX3

Het kan snel gaan, net onthuld en nu weten we al wat ie kost! Dit is de prijs van de nieuwe BMW iX3!

We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar vandaag was het dan eindelijk zover, de nieuwe BMW iX3 Nu kunnen we alles gaan herhalen wat we hier vanmorgen over schreven, maar dat gaan we niet doen, want de prijs van de BMW iX3 is namelijk bekend!

We dachten zelf dat we daar nog op zouden moeten wachten tot de productiestart dit najaar in Hongarije, maar wat schetst onze verbazing, de configurator staat gewoon al online!

Dit is de prijs van de nieuwe BMW iX3

We hebben even een korrelige foto uit de configurator geknipt van de standaarduitvoering. Dit is namelijk de basisvariant die als eerste te koop komt. BMW lanceert eerst iX3 50 xDrive.

Deze heeft 805 km range en verder kun je rekenen op 469 pk en vierwielaandrijving. Het moge duidelijk zijn dat dit misschien voor nu de instapper is, later gaan er zeker nog andere varianten volgen. Let wel even op want de volle actieradius heb je alleen met de 20 inch Aerodynamic (Styling 1046) Bicolor velgen. Alle andere wielen snoepen kilometers van je rijbereik af.

De vanafprijs van de BMW iX3 50 xDrive wordt dus 70.591 euro en een dubbeltje. Kies je de variant met M Sportpakket dan krijg je 20 inch lichtmetalen M wielen en blauw gelakte remklauwen van het M Sportremsysteem. Een combinatie van donker Veganza en M PerformTex maakt het interieur en de cockpit nog sportiever. M specifieke pedaalafdekkingen en een M Sportstuurwiel ronden het pakket af. Kosten: 74.586,50 euro.

Het M Sportpakket Pro voegt daar nog accenten in hoogglans zwart aan toe zoals spiegelkappen en diffusor. Daarnaast krijg je de BMW Iconic Glow nierengrille in hoogglans Shadow Line en het M Sportremsysteem met rode remklauwen. Ook M Sportstoelen en een M Sportstuurwiel zijn van de partij. Dit feestje kost minimaal 76.585.40.

Nou hop hop! allemaal naar de configurator en samenstellen maar! De details van de spiksplinternieuwe BMW iX3 lees je natuurlijk ook bij ons. Hou er wel even rekening mee dat je wel motorrijtuigenbelasting moet betalen vanaf volgend jaar voor deze auto? Hij weegt 2.350 kilo schoon aan de haak, dus reken op zo’n 350 euro per kwartaal.