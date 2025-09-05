BREEK: Dit is de prijs van de nieuwe BMW iX3

Het kan snel gaan, net onthuld en nu weten we al wat ie kost! Dit is de prijs van de nieuwe BMW iX3!
We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar vandaag was het dan eindelijk zover, de nieuwe BMW iX3 Nu kunnen we alles gaan herhalen wat we hier vanmorgen over schreven, maar dat gaan we niet doen, want de prijs van de BMW iX3 is namelijk bekend!
We dachten zelf dat we daar nog op zouden moeten wachten tot de productiestart dit najaar in Hongarije, maar wat schetst onze verbazing, de configurator staat gewoon al online!
Dit is de prijs van de nieuwe BMW iX3
We hebben even een korrelige foto uit de configurator geknipt van de standaarduitvoering. Dit is namelijk de basisvariant die als eerste te koop komt. BMW lanceert eerst iX3 50 xDrive.
Deze heeft 805 km range en verder kun je rekenen op 469 pk en vierwielaandrijving. Het moge duidelijk zijn dat dit misschien voor nu de instapper is, later gaan er zeker nog andere varianten volgen. Let wel even op want de volle actieradius heb je alleen met de 20 inch Aerodynamic (Styling 1046) Bicolor velgen. Alle andere wielen snoepen kilometers van je rijbereik af.
De vanafprijs van de BMW iX3 50 xDrive wordt dus 70.591 euro en een dubbeltje. Kies je de variant met M Sportpakket dan krijg je 20 inch lichtmetalen M wielen en blauw gelakte remklauwen van het M Sportremsysteem. Een combinatie van donker Veganza en M PerformTex maakt het interieur en de cockpit nog sportiever. M specifieke pedaalafdekkingen en een M Sportstuurwiel ronden het pakket af. Kosten: 74.586,50 euro.
Het M Sportpakket Pro voegt daar nog accenten in hoogglans zwart aan toe zoals spiegelkappen en diffusor. Daarnaast krijg je de BMW Iconic Glow nierengrille in hoogglans Shadow Line en het M Sportremsysteem met rode remklauwen. Ook M Sportstoelen en een M Sportstuurwiel zijn van de partij. Dit feestje kost minimaal 76.585.40.
Nou hop hop! allemaal naar de configurator en samenstellen maar! De details van de spiksplinternieuwe BMW iX3 lees je natuurlijk ook bij ons. Hou er wel even rekening mee dat je wel motorrijtuigenbelasting moet betalen vanaf volgend jaar voor deze auto? Hij weegt 2.350 kilo schoon aan de haak, dus reken op zo’n 350 euro per kwartaal.
Reacties
Hupke zegt
Er zal toch nog wel een 30 en 35 en 40 variant van komen. En waarom ook niet ineens de “18i” variant die vroeger elke startende leaser onder z’n kont kreeg.
potver7 zegt
Niet elke startende leaser begint met een BMW, laat staan een SUV of een 18i-variant.
Deze stumpert mocht het doen met een Peug 205 Accent. Vierbak, er zat zowaar een radio in maar een achterruitenwisser was te duur. Maarehhh, heerlijk autootje, meer heb je feitelijk niet nodig.
gwnbmw zegt
70 ruggen voor een x3, halleluja…
Stefje zegt
Hoeveel km kan je realistisch halen met 170-180km gemiddeld door Duitsland? Red je dan alsnog 500km, of wordt 300km dan al snel te veel?
PunicaOase zegt
Net zoals met ICE gaat bij dat soort snelheden het verbruik (flink) omhoog.. Mijn ervaring is overigens dat het al jaren niet meer haalbaar is om zo’n hoog gemiddelde neer te zetten.. veels te druk, snelheidsbeperkingen en baustelles..
alcantara zegt
Knap als je 180 gemiddeld haalt met al het verkeer, rij je dan ’s nachts ofzo.
grandmasterb zegt
En niet stoppen om te tanken of te laden of te pauzeren, want dan gaat je gemiddelde keihard naar beneden.
Donstil zegt
Wat is daar realistisch aan? Ik kom daar helemaal nooit met de lease auto, verre van realistisch dus om daar mee te tekenen. En dat geld voor veel meer Nederlandse lease rijders schat ik zo in.
Mocha Joe zegt
Dat is niet slecht voor een prima uitgeruste xDrive50. Ben benieuwd wat de instapper gaat kosten.
Rick-dos zegt
Zoals ik al dacht en hoopte. De nieuwe designtaal van BMW ziet er veelbelovend uit. Ik ben vooral benieuwd hoe de nieuwe 3 serie eruit zal zien. Dat zou zomaar mijn eerste ‘Neue Klasse’ BMW kunnen worden.
Die range is ook meer dan prima. Ook al zou er 600 km van de 800 km overblijven is het meer dan genoeg. Daarnaast blijkt uit tests dat er een verschil van rond de 90% tegenwoordig zit met het geclaimde. Neem aan dat de 3 serie dat ook makkelijk moet halen.
En voor een iX3 50 zijn de prijzen ook niet verkeerd.
Het ziet er allemaal veelbelovend uit.
Johanneke zegt
2350 kilo. Dat is niet mals zeg. Als het zo door gaat hoeft onze overheid niets te doen aan het missen van brandstofaccijns, auto’s worden gewoon minimaal 2000 kilo, gaan ze daar gewoon op harken.
ty5550 zegt
Een gewone x3 zit ook al rond de 2 ton, een plug in nog wat meer. In die zin niets uitzonderlijks met een batterij van bijna 110 kwh.
marcus zegt
Is ongeveer 200kg minder dan de iX50 ondanks de hogere range van de iX3.
dare2think zegt
Nu de fiscale stimulering hand over hand afneemt – en er uiteraard nog geen vervangend systeem is – valt de nieuwe groene innvatie ten prooi aan de gretige klauwen van Belastingdienst. Als een EV €2000 per jaar aan belasting komt en een A5 €1000, dan is het toch geen enkele vraag welke auto geleaset gaat worden? De wal gaat onvermijdelijk het schip keren.
potenza zegt
Als de IX3 50 start op 70K, dan ben ik heel benieuwd naar de I3 50. Wordt dan 60?
vopo zegt
Vind hem er beter uitzien dan ik verwacht en misschien zelfs gehoopt had. Ook het interieur is minder plastic en is er echt wel op vooruit gegaan.
xavierwest zegt
Wat ik al dacht: vanafprijs rond de 70k, en met een paar opties tik je zo 80–85k aan. En dan lever je nog steeds flink in op performance ten opzichte van de Model Y Performance (2025). BMW mag dan premium uitstralen, maar in value for money legt het hier duidelijk af. Voor dat verschil pak ik er liever een R5 EV bij als tweede auto.
marcus zegt
BMW straalt niet alleen premium uit, het voelt ook zo aan en het rijdt ook zo. Tesla is value for money omdat ze qua beleving en interieur niet hetzelfde niveau kunnen/willen halen.
Tesla heeft hele goede motoren / batterijen / aansturingstechniek. Maar premium heeft het nooit aangevoeld, beetje net zoals een Honda met VTEC in de jaren 90 ook niet premium was ondaks de motor techniek.
En die R5 is ook niet premium en in een hele andere klasse qua grootte…
xavierwest zegt
Klopt, BMW voelt premium en dat kan Tesla niet evenaren. Maar de vraag is of dat premium gevoel de forse meerprijs rechtvaardigt, want qua performance en techniek staat Tesla gewoon sterker. De R5 noemde ik alleen als voorbeeld, je kan net zo goed een mooie MINI tweedehands voor je vrouwtje kopen. Juist daarom ideaal als tweede auto: compact, fun en betaalbaar naast een dure EV.
Focacino Royale zegt
Poeh, zware kost… een mini-XM. En schermpjes prima, dan dan wel ín een echt dashboard!!! Weer een paar procentjes meer kans dat mijn G31 mijn laatste BMW is.