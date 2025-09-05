Autoblog.nl

BREEK: Dit is de prijs van de nieuwe BMW iX3

Auteur: , gepost om 20 Reacties

Het kan snel gaan, net onthuld en nu weten we al wat ie kost! Dit is de prijs van de nieuwe BMW iX3!

We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar vandaag was het dan eindelijk zover, de nieuwe BMW iX3 Nu kunnen we alles gaan herhalen wat we hier vanmorgen over schreven, maar dat gaan we niet doen, want de prijs van de BMW iX3 is namelijk bekend!

We dachten zelf dat we daar nog op zouden moeten wachten tot de productiestart dit najaar in Hongarije, maar wat schetst onze verbazing, de configurator staat gewoon al online!

prijs bmw ix3

Dit is de prijs van de nieuwe BMW iX3

We hebben even een korrelige foto uit de configurator geknipt van de standaarduitvoering. Dit is namelijk de basisvariant die als eerste te koop komt. BMW lanceert eerst iX3 50 xDrive.

Deze heeft 805 km range en verder kun je rekenen op 469 pk en vierwielaandrijving. Het moge duidelijk zijn dat dit misschien voor nu de instapper is, later gaan er zeker nog andere varianten volgen. Let wel even op want de volle actieradius heb je alleen met de 20 inch Aerodynamic (Styling 1046) Bicolor velgen. Alle andere wielen snoepen kilometers van je rijbereik af.

prijs bmw ix3

De vanafprijs van de BMW iX3 50 xDrive wordt dus 70.591 euro en een dubbeltje. Kies je de variant met M Sportpakket dan krijg je 20 inch lichtmetalen M wielen en blauw gelakte remklauwen van het M Sportremsysteem. Een combinatie van donker Veganza en M PerformTex maakt het interieur en de cockpit nog sportiever. M specifieke pedaalafdekkingen en een M Sportstuurwiel ronden het pakket af. Kosten: 74.586,50 euro.

Het M Sportpakket Pro voegt daar nog accenten in hoogglans zwart aan toe zoals spiegelkappen en diffusor. Daarnaast krijg je de BMW Iconic Glow nierengrille in hoogglans Shadow Line en het M Sportremsysteem met rode remklauwen. Ook M Sportstoelen en een M Sportstuurwiel zijn van de partij. Dit feestje kost minimaal 76.585.40.

Nou hop hop! allemaal naar de configurator en samenstellen maar! De details van de spiksplinternieuwe BMW iX3 lees je natuurlijk ook bij ons. Hou er wel even rekening mee dat je wel motorrijtuigenbelasting moet betalen vanaf volgend jaar voor deze auto? Hij weegt 2.350 kilo schoon aan de haak, dus reken op zo’n 350 euro per kwartaal.

Reacties

    • potver7 zegt

      Niet elke startende leaser begint met een BMW, laat staan een SUV of een 18i-variant.

      Deze stumpert mocht het doen met een Peug 205 Accent. Vierbak, er zat zowaar een radio in maar een achterruitenwisser was te duur. Maarehhh, heerlijk autootje, meer heb je feitelijk niet nodig.

  5. Rick-dos zegt

    Zoals ik al dacht en hoopte. De nieuwe designtaal van BMW ziet er veelbelovend uit. Ik ben vooral benieuwd hoe de nieuwe 3 serie eruit zal zien. Dat zou zomaar mijn eerste ‘Neue Klasse’ BMW kunnen worden.
    Die range is ook meer dan prima. Ook al zou er 600 km van de 800 km overblijven is het meer dan genoeg. Daarnaast blijkt uit tests dat er een verschil van rond de 90% tegenwoordig zit met het geclaimde. Neem aan dat de 3 serie dat ook makkelijk moet halen.

    En voor een iX3 50 zijn de prijzen ook niet verkeerd.

    Het ziet er allemaal veelbelovend uit.

  7. dare2think zegt

    Nu de fiscale stimulering hand over hand afneemt – en er uiteraard nog geen vervangend systeem is – valt de nieuwe groene innvatie ten prooi aan de gretige klauwen van Belastingdienst. Als een EV €2000 per jaar aan belasting komt en een A5 €1000, dan is het toch geen enkele vraag welke auto geleaset gaat worden? De wal gaat onvermijdelijk het schip keren.

  10. xavierwest zegt

    Wat ik al dacht: vanafprijs rond de 70k, en met een paar opties tik je zo 80–85k aan. En dan lever je nog steeds flink in op performance ten opzichte van de Model Y Performance (2025). BMW mag dan premium uitstralen, maar in value for money legt het hier duidelijk af. Voor dat verschil pak ik er liever een R5 EV bij als tweede auto.

    • marcus zegt

      BMW straalt niet alleen premium uit, het voelt ook zo aan en het rijdt ook zo. Tesla is value for money omdat ze qua beleving en interieur niet hetzelfde niveau kunnen/willen halen.

      Tesla heeft hele goede motoren / batterijen / aansturingstechniek. Maar premium heeft het nooit aangevoeld, beetje net zoals een Honda met VTEC in de jaren 90 ook niet premium was ondaks de motor techniek.

      En die R5 is ook niet premium en in een hele andere klasse qua grootte…

      • xavierwest zegt

        Klopt, BMW voelt premium en dat kan Tesla niet evenaren. Maar de vraag is of dat premium gevoel de forse meerprijs rechtvaardigt, want qua performance en techniek staat Tesla gewoon sterker. De R5 noemde ik alleen als voorbeeld, je kan net zo goed een mooie MINI tweedehands voor je vrouwtje kopen. Juist daarom ideaal als tweede auto: compact, fun en betaalbaar naast een dure EV.

