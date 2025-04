Wegenbelasting EV’s blijft laag. Met dank aan dieselrijders

Als bezitter van een EV ben ik de dieselrijders erg dankbaar.

Heb je een elektrische auto? Dan mag je een klein vreugdedansje doen bij de laadpaal. Het kabinet heeft besloten om het belastingvoordeeltje voor EV’s nét iets aantrekkelijker te maken, blijkt uit gelekte documenten rondom de klimaatplannen.

In plaats van de geplande 25% korting op wegenbelasting, krijg je vanaf 2026 zelfs 30% korting. Geen jackpot, maar wel weer een paar tientjes die je mooi aan koffie of alimentatie kunt besteden.

Waarom die korting? Simpel: de overheid wil ons allemaal richting de elektrische revolutie duwen. Minder uitstoot, meer stekkers, en hopelijk ooit een planeet die niet in de fik staat. Dus krijgen EV-rijders een extra zetje, want eerlijk is eerlijk: zo’n rijdende accu is al duur genoeg zonder dat de Belastingdienst er ook nog eens extra en enthousiast overheen walst.

Wegenbelasting EV’s blijft laag

Maar let op: deze korting op de wegenbelasting geldt vooral voor particulieren. Voor bedrijven wordt de zweep juist gepakt. Die moeten namelijk dieper in de buidel tasten voor hun dieselwagens. Vooral als je als onderneming nog lekker in een vloot diesels rijdt, voel je dat verschil straks in je boekhouding. De diesel wordt gewoon keihard afgestraft, of zoals het kabinet het liever zegt: “geprikkeld richting verduurzaming”.

De boodschap is duidelijk: elektrisch is de toekomst, diesel is passé. En als je daar als bedrijf nog niet helemaal in mee wil, dan betaal je daarvoor… letterlijk. Op zich best logisch, want het verschil tussen ‘groen bezig zijn’ en ‘gewoon lekker doorroken op de snelweg’ moet natuurlijk ergens voelbaar zijn. En als woorden niet helpen, doet geld vaak wonderen. Aldus de rekenaars uit Den Haag.

Kortom: ben je al over op elektrisch, dan ben je spekkoper. Die 30% korting vanaf 2026 is een klein extraatje, maar alle beetjes helpen. Twijfel je nog? Dan geeft dit je misschien net dat laatste zetje richting het stopcontact.

En rijd je nog diesel? Tja… veel succes bij de pomp en je wegenbelasting. Misschien toch maar eens rondneuzen naar iets met een stekker. Ik heb nog wel een idee voor je…