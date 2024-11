Tweede Kamer draait onlogische belastingmaatregel terug

De maatregel moest voor minder uitstoot zorgen, maar het tegenovergestelde lijkt waar.

Hoe krijg je Nederlanders in een elektrische auto? Dat is het vraagstuk waar de overheid zich over ontfermt. Een subsidie uitdelen aan eenieder die een elektrische auto koopt, ging goed, maar toch verdwijnt de SEPP in 2025. Een ander idee is om een specifieke groep automobilisten uit hun auto’s te jagen en richting de EV’s te krijgen.

De groep waar de politici het op gemunt hadden, zijn LPG-rijders. Daarvan zijn er zo’n 100.000 in Nederland. Het idee was om het rijden op aardgas te ontmoedigen. Momenteel krijg je namelijk € 572 korting op de wegenbelasting per jaar als je auto op CNG, LNG of LPG met een LPG G3- of R115-installatie rijdt. Deze korting wilde de Tweede Kamer laten stoppen op 1 januari 2026.

Waarom is de belastingmaatregel onlogisch?

Het doel van het afschaffen van de mrb-korting is om automobilisten in een EV te krijgen en dus om een schonere mobiliteit te hebben. Maar volgens BBB-fractielid Henk Vermeer zullen LPG-rijders helemaal geen andere auto kopen.

”Bij het verlies van de korting op de wegenbelasting voor LPG rijders zal naar alle waarschijnlijkheid de helft of zelfs meer van de mensen besluiten het LPG systeem te laten weghalen en (weer) op benzine gaan rijden”, schrijft hij in zijn amendement. Als dat gebeurt, dan zorgt de afschaffing uiteraard voor meer uitstoot.

Daarnaast vindt Vermeer dat de korting moet blijven, omdat het voor betaalbare mobiliteit zorgt, LPG-auto’s minder CO2 en fijnstof uitstoten dan benzineauto’s en je daardoor de controle verliest op LPG-installaties. Het zou er volgens Vermeer voor zorgen dat we qua LPG-uitstoot 30 jarig terug in de tijd gaan.

Goed nieuws!

Na het wetsvoorstel van Vermeer is er een stemming geweest binnen de Tweede Kamer. De meerderheid is voor het aanhouden van de korting op de wegenbelasting voor auto’s op LPG. Op LPG rijden wordt dus niet een klap duurder in 2026. Tenminste, als de Eerste Kamer er net zo over denkt. Nog een voorstel vanuit ons: kijk af bij Kia en stimuleer automerken om hybrides op LPG te bouwen.