De helft van Nederland wil SUV’s weghebben!

Weg met de SUV en de crossover eenheidsworsten, vinden blijkbaar ook veel Nederlanders.

SUV’s en crossovers zijn niet meer weg te denken in het Nederlandse straatbeeld. Inmiddels is bijna één op de vijf auto’s een Sports Utility Vehicle. Best irritant als je in een lagere auto zit. Je kunt moeilijk de verkeerssituatie voor die lompe SUV zien. En ze zijn ook irritant groot in parkeervakken.

Niet iedereen blij met de trend van de SUV. Uit een peiling van Wegenvignetten.nl onder 1.250 Nederlanders blijkt dat bijna de helft van de bevolking de ‘ver-SUV-sering’ van de maatschappij als onnodig of zelfs schadelijk beschouwt. Kap met SUV’s kopen dan!

De hogere auto is allang niet meer alleen aantrekkelijk voor bejaarden. Onder jongere automobilisten is er zelfs een opmars. Twintigers en dertigers waarderen de hogere instapgemak, de ruimte en de veiligheidsbeleving. En eerlijk is eerlijk: ze zien het ongetwijfeld als een statussymbool, zo’n SUV.

Oudere Nederlanders zijn volgens het onderzoek kritischer. Zelfs onder SUV-rijders zelf vindt 12 procent het rijden in zo’n hoogpotige overbodig, terwijl 6 procent het zelfs “slecht voor het land” noemt.

Maar Nederlanders zijn Nederlanders. Bijna een kwart van de SUV-eigenaren hun voertuig als een logische keuze vanwege het comfort. Oftewel, afgeven op anderen en zelfs hunzelf over het type auto. Maar inruilen voor een kleinere rakker op vier wielen. Neee, dat gaat een Brienenoordbrug te ver.

Bij mensen zonder SUV is het enthousiasme ver te zoeken: minder dan 5 procent ziet de opmars van deze voertuigen als een goede ontwikkeling. De kritiek heeft betrekking tot de milieu-impact van grote en zware auto’s en de leefruimte die deze grote krengen innemen. Met name in stedelijke gebieden.

Belastingvoordeel voor SUV’s

Toch kan een SUV juist aantrekkelijker worden. Minister Hermans overweegt de motorrijtuigenbelasting niet langer te baseren op gewicht, maar op het oppervlak van de auto. Omdat SUV’s vaak zwaar zijn, maar qua lengte en breedte niet veel groter dan bijvoorbeeld een stationwagon, zouden ze er fiscaal weleens op vooruit kunnen gaan.

Een onbegrijpelijke ontwikkeling, vinden critici. Freek Jurg van Wegenvignetten.nl waarschuwt daarvoor.

Zwaardere auto’s verbruiken meer energie, slijten sneller hun banden en produceren meer remstof. Dat is schadelijk voor de luchtkwaliteit, zeker in dichtbevolkte steden.

Ingrijpen naar Frans model?

In Frankrijk worden SUV-rijders al stevig aangepakt. Zo betalen bezitters van zware auto’s in Parijs fors meer parkeerkosten en zijn veel binnensteden uitsluitend toegankelijk met een milieusticker. Ook Nederlandse steden voeren al milieuzones in, al is dat nu vooral gericht op oudere diesels.

De grote vraag is of dit voldoende is. Als de helft van Nederland zich stoort aan SUV’s, en steden steeds voller raken met zware auto’s, is het dan niet tijd voor een bredere discussie over de plek van deze mastodonten in onze mobiliteit? Laat het weten, in de comments!

Foto: boze SUV-meneer