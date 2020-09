Oeps: bestuurder Porsche Cayenne parkeert op boomstronk - Autoblog.nl

Een hoge zitpositie heeft ook nadelen, zo is de bestuurder van deze Porsche Cayenne ook duidelijk na het ontmoeten van een boomstronk met een ongemakkelijk ongeluk tot gevolg.

In een wereld van SUV’s ziet men veel voordelen in de hoge auto’s. Met name de makkelijke instap en hoge zitpositie is een makkelijk verkoopargument voor de opgehoogde automobielen.

Onhandig

Dat alles wordt natuurlijk verpakt in een grote auto, met veel grondspeling. Dat maakt van sommige auto’s, zoals deze Porsche Cayenne, nog best aardige terreinbeulen. In het stadsverkeer kom je echter nog wel eens situaties tegen waar zo’n grote auto best onhandig is. Je zou zeggen dat dit kleine ongeluk een resultaat is van die stelling. De vork blijkt iets anders in de steel te steken.

Boomstronk

De Porsche Cayenne is namelijk ietwat onpraktisch geparkeerd op een boomstronk: het kleine ongeluk werd veroorzaakt doordat de bestuurder iets te hard het gaspedaal intrapte. De auto belandde daardoor op een boomstronk. Dit voorval vond plaats op de Wilhelmina van Pruisenlaan in Gouda.

Muurvast

De toeschouwer c.q. beste stuurman die aan wal staat, zou nu wellicht zeggen dat zo’n boomstronkje geen partij is voor deze beul van een Porsche. Toch heeft het afgehakte boompje de Cayenne schaakmat gezet. Volgens de verslaggever ter plaatse was er geen beweging in te krijgen.

Onhandig: zo zie je maar weer dat hele simpele obstakels zelfs een doorn in het oog kunnen zijn van de dikste van de dikste auto’s. Een berger heeft namelijk met behulp van een takelwagen de corpulente Porsche verwijderd van de boomstronk. Zo op het oog valt de schade in ieder geval mee, dat scheelt weer kopzorgen. Wij verwachten dat de bestuurder van de Cayenne het nu even irritant vindt, maar er op de volgende borrel weer om kan lachen.

Foto-credit: AS Media